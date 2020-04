Este lunes podrán abrir comercios, pero no habrá salidas recreativas

Desde este lunes quedarán habilitados los comercios minoristas en general, las peluquerías, oficinas de cobros de servicios, inmobiliarias, administración de colegios privados, de templos, de agencias de viajes, de salud en general, nutricionistas, estudios de profesiones liberales, servicio doméstico y atención de niños a domicilio, con turnos y sin esperas. No se autorizan salidas recreativas ni caminatas al aire libre. El gobernador Gustavo Valdés pidió una semana más de paciencia para definir esta situación. Los 4 conglomerados más importantes del país, también no optaron por este beneficio en disidencia con el Decreto de Alberto Fernández.

“Las medidas las implementaremos por una semana, y evaluaremos dentro de siete días como seguir”, dijo el mandatario correntino para agregar que “estamos a siete días de habilitar el primer ala del hospital de campaña. Cada día que pasa el sistema de salud de Corrientes se va fortaleciendo”.

“En Argentina los casos de Covid-19 se duplican cada 17,1 días, en Corrientes, cada 24, es decir, tenemos un mejor índice pero tenemos que ser absolutamente responsables”. “Cada 100 mil habitantes tenemos 4,0 casos confirmados y ese índice marca a nivel nacional, 8,3 y en Chaco, 24,5, por lo que tenemos alerta máxima”, detalló en el inició de su mensaje

ACTIVIDADES HABILITADAS

-Comercios minoristas en general: con protección sanitaria y distancia; cada municipio va a determinar cantidad de personas por local. Se estima una persona por cada 9 metros cuadrados del local.

-Peluquerías con turnos, sin espera y a domicilio.

-Oficinas de cobro de servicios: inmobiliarias, agencias de viajes, administración de colegios privados, administración de iglesias y templos, administración de oficinas de servicios de comunicación.

-Atención de salud en general con turno y sin espera: nutricionistas, fonoaudiologos, oculistas, etc.

-Profesiones liberales con turno sin espera: abogados, escribanos y contadores, ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos etc; servicio doméstico y atención domiciliaria de niños.

“No estamos permitiendo salidas recreativas ni actividades deportivas”, remarcó hoy el mandatario correntino en una rueda de prensa en la sede del gobierno provincial, donde aseguró que las medidas tomadas estarán vigentes por el transcurso de una semana.

“El lunes que viene vamos a estar nuevamente analizando; el 4 de mayo por la mañana vamos a hacer un anuncio sobre la evaluación”, dijo Valdés.

Según explicó, los comercios minoristas en general podrán atender “pero con protección sanitaria y distanciamiento social: que la espera sea fuera del local, con distancia de dos metros y adentro que haya una persona cada nueve metros cuadrados disponibles para la atención al público”.

Los municipios podrán determinar incluso los comercios que estarán habilitados a funcionar y decidir medidas accesorias de protección, explicó el titular del Ejecutivo provincial sobre el régimen a adoptar por las comunas del interior.

Asimismo, se podrán abrir “las oficinas de cobros de servicios, como ser inmobiliarias, agencias de viajes, administración de colegios privados, de iglesias, de oficinas de servicio de comunicación”. Y puntualizó que será sólo “la administración con los cuidados del caso”.

Permitirá además el trabajo “en sus estudios” de los abogados, escribanos, contadores, ingenieros, arquitectos, con turnos y sin espera y determinó el retorno a las actividades del personal de casas particulares así como de atención domiciliaria de niños. “No se autorizan deportes ni salidas recreativas, prácticas deportivas al aire libre, caminar ni esparcimiento”, aseveró el ituzaingueño.

“Vamos a evaluar durante siete días y luego vamos a tomar otras medidas, le pido a los correntinos que tengan paciencia, que sepan comprender que si se nos escapa de control esta pandemia lo vamos a lamentar”, sostuvo.

Pese a que ninguna ciudad de la provincia tiene 500 mil habitantes o más, no determinó una apertura mayor de actividades al tomarse como parámetro el aglomerado urbano que representa la capital correntina junto con Resistencia (Chaco), caso en el que se supera el límite demográfico marcado por el Gobierno nacional.