El Superior Tribunal pondría en riesgo a 2600 trabajadores judiciales

La arrogancia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) pone en peligro a más de 2600 empleados del Poder Judicial, al impulsar el regreso a las actividades quebrando al medio la cuarentena, que hasta el momento está dando resultado, según los números dados a conocer por el presidente Alberto Fernández. La disposición del STJ estaría por encima de las disposiciones de la presidencia de la nación y del Ejecutivo Provincial, los que todavía no ubicaron al servicio de justicia como una actividad esencial para el desenvolvimiento del país en medio de la pandemia por el COVID-19. Anoche el mandatario nacional, comunicó que todo sigue prácticamente como está hasta el 26 de abril, y adelantó que posiblemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adopte igual criterio.

Diez días atrás una empleada judicial de Corrientes dio positivo para coronavirus. Su contagio se relaciona con un profesional del Chaco, a quien atendió en Tribunales.

El miércoles último se conoció por medios nacionales el deceso de un trabajador de Mesa de Entradas de la CSJN. Hasta ahora es un misterio como se infectó. Contagió a su padre, quien también falleció. Anteriormente se produjo el deceso de un juez Civil y Comercial de Buenos Aires de tan solo 42 años.

Ahora los sucesos del barrio San Marcos, que puso en alerta a la población capitalina, hizo que los miembros del STJ local, única corte provincial del país que pondría a trabajar a la totalidad de su personal, reevaluarán las posibilidades de mantener la feria. Asimismo se supo que 3 ministros no quieren dar el brazo a torcer, más allá de la oposición del propio Colegio de Magistrados y del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ). Hay versiones que aseguran que existiría un trasfondo político-económico en el apresuramiento de reiniciar las actividades. Fallos pendientes relacionados a obras privadas, y otros solicitados por un mosaico interno del radicalismo. El silencio del Poder Ejecutivo sobre la apertura laboral de la justicia, asusta y genera desconfianza. Gustavo Valdés no emitió palabra alguna sobre la decisión de reapertura del STJ local.



CONVOCADOS Y CIRCULACIÓN

Los integrantes del máximo órgano jurídico provincial están convocados este sábado 11 de abril a las 10:00, donde analizarán las alternativas posibles luego de la nueva prórroga del aislamiento obligatorio. En un comunicado emitido en la web oficial, dicen que el servicio de justicia constituye una actividad esencial del Estado, aunque no figura como tal en ninguno de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el presidente Fernández. Tampoco como un rubro exceptuado, por lo tanto los empleados judiciales no podrían circular libremente como las áreas que si fueron habilitadas. El STJ deberá emitir un salvoconducto para permitirles el tránsito, una Resolución que contrastaría con las dispuestas por los Ejecutivos, tanto nacional como provincial. No hay dudas que habría un choque de Poderes y un enorme vacío constitucional sobre quien tiene la verdadera potestad en autorizar la circulación de los ciudadanos en una emergencia sanitaria.

Ayer el Presidente del Consejo de la Magistratura de la nación, rechazó que la Justicia vuelva a trabajar con “normalidad” “No me hago cargo de los muertos”, advirtió Alberto Lugones. “Se van a inundar los Tribunales de gente y después se van a caer como moscas”, anticipó para puntualizar que “algunos están pidiendo que el Poder Judicial vuelva a trabajar con normalidad y eso es un gravísimo error. Yo no me voy a hacer cargo de los muertos en el Poder Judicial. En este tema no podemos ser tibios”, sostuvo el juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín este viernes 10 de abril. “Estamos en el peor momento de la pandemia. No podemos ser necios. Queremos que esto funcione, pero no a costa de la gente”, señaló finalmente.

PANSERI, EL IMPULSOR

El ministro Eduardo Panseri fue el más mediático del quinteto del Superior Tribunal, y el que, con ahínco defendió el reinicio del trabajo judicial con la totalidad de plantilla laboral con asistencia a los diversos predios judiciales, más allá que la intercomunicación con los abogados sea por turnos o vía on-line. Sus sucesivas apariciones radiales, le provocarían a Panseri, ser centro de memes y videos que ironizaban y criticaban su postura, más aún la idea de vender un Bono Contribución destinado a constituir un Fondo para combatir la pandemia. Nunca la Corte provincial habló de donar algún porcentaje de sus abultados sueldos en beneficio del combate contra el coronavi