El STJ no donará parte de sus sueldos, la idea es un bono contribución

Mientras los ministros de la Corte Suprema de la Nación decidieron donar el 25% de sus haberes mensuales, Eduardo Panseri vocal del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ), sugirió un bono de contribuición para crear un Fondo contra la Pandemia. El Poder Judicial local, que canaliza los sueldos más altos del Estado, miró para otro lado a la hora de donar. La decisión del gobernador Gustavo Valdés de ordenar que nadie cobre más de 50.000 pesos de sueldo, como techo máximo en el Ejecutivo provincial para recaudar recursos destinados a un plus para trabajadores de salud y seguridad, tuvo orejas cerradas en la justicia correntina.

Legisladores también salieron a donar el 30% de sus dietas.

“Si me hubieran dado la oportunidad a mi, hubiera creado un fondo patriótico donde se vendan bonos, de esa manera que cada uno vaya comprando esos bonos formando un fondo muy importante y sólido para la pandemia”, dijo Panseri en declaraciones radiales, despues reproducidas en un Canal de Televisión regional, para justificar su insólita propuesta: “de esta manera todos nos sentiremos mas integrados y sabremos que nuestro dinero esta yendo hacia un objetivo”. “Nos puede integran un poco mas con responsabilidad compromiso y los gobernantes podrán disponer mucho mas, para poder llevar una lucha eficaz contra la pandemia”, aseveró el ministro Eduardo Panseri, aunque lo de donar parte de su sueldo no esta en su proyecto, y en ningún miembro de la justicia de Corrientes. Surge el interrogante de quienes saldrían a vender o entregar el bono en cuarentena. Un dato: el salario de un ministro del STJ, es el más alto de la provincia, aún mayor que del propio gobernador, con menores responsabilidades que un jefe de Estado.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, gremio que los nuclea, solamente atinó a publicar que hará una donación con recursos que salen de la cuota societaria de la institución. Los sueldos no se tocan.

Dos días atrás los jueces de la Corte Suprema de Justicia​ decidieron reducir sus sueldos en un 25% y donar esa diferencia al Hospital Muñiz para la compra de insumos necesarios en la pelea contra el coronavirus. Algo similar concretó el Superior Tribunal bonaerense una semana atrás para ayudar nosocomios estatales.

COMPARACIÓN SALARIAL

La diferencia salarial de los trabajadores del poder judicial con los del Ejecutivo son abismales, sobre todo en grados superiores. Un ejemplo, cuando se compara el salario un comisario general que tiene a cargo una Unidad Regional que integran varias comisarias departamentales con un tropa de no menos de 500 hombres entre oficiales y suboficiales, que percibe $59.700 (sueldo de marzo recién) y un oficial de justicia que supera los $110.000. El nivel salarial de la policia es bajisimo, el de menor volumen del NEA.