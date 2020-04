El shopping de Goitia será el primero en abrir en el país

La Municipalidad autorizó la apertura del shopping y de los comercios de 9 a 17. Será el primer centro comercial de envergadura que funcionará en el país. Jorge Goitia empieza a respirar, aunque no para pocos, su inmensa fortuna no se vio mellada por la paralización que le impone la cuarentena a sus actividades hoteleras y de juegos de azar. Hoy su shopping, se convirtió en el primero de la Argentina que atenderá al público, aunque con algunas restricciones: sin patio de comidas, ni cines, tampoco los juegos. Tras el anuncio llovieron las críticas. Los espacios en la mayoría de los locales del Centenario Shopping son pequeños.

El poder económico y político del Zar del Juego mostró que no tiene límites. Asimismo todo parece entrar en un mar de contradicciones, las personas no están autorizadas a circular, y las que pueden, son aquellas que trabajan en rubros esenciales, pero en todos los casos no tienen permiso para salir de compras. Hay un inmenso vacío legal. No hay claridad sobre los límites reales de la cuarentena obligatoria.

Hoy en horas de la mañana el intendente Eduardo Tassano encabezó una conferencia de prensa para confirmar detalles del funcionamiento comercial en Corrientes, como que los minoristas podrán abrir solamente de 09:00 a 17:00.

Tassano fundamentó la decisión de permitir la apertura del shopping puntualizando que “no funcionará como tal. No se habilita el patio de comidas, ni juegos, ni el cine; solo los comercios y con las restricciones que son obligatorias”.

“La decisión no choca contra el Decreto Nacional porque no se abre el shopping como tal. Solo se permite los comercios minoristas. No estarán habilitados el patio de comidas, o los juegos para chicos ni el cine”, insistió el jefe comunal.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el 408/2020, rubricado por el presidente Aníbal Fernández, indica en su artículo 4, que no podrán incluirse como excepción los Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. Esto aún no fue modificado por la nación.

El Intendente de Corrientes también confirmó que podrán funcionar los comercios de las galerías céntricas. “La gente deberá esperar afuera. Los referentes de las cámaras nos aseguraron que se podrá controlar eso como corresponde”, explicó.

La apertura del shopping y la prohibición de la hora de esparcimiento, desató la polémica en las redes.