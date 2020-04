El sábado se interrumpe la actividad comercial

“Hay una necesidad de parar la circulación. A la población en general le digo que trate de salir lo menos posible de sus casas”, dijo Gustavo Valdés para puntualizar que “nosotros recibimos desde el Gobierno Nacional datos de un medidor de actividad a través los celulares, y necesitamos que ese movimiento controlado sea por debajo del 50%. Por eso, si comenzamos a salir de ese control y de ese porcentaje, volveremos a tener que evitar las actividades controladas”.

“Lunes, martes y hoy miércoles no hubo nuevos contagios en Capital, pero no nos tenemos que dormir en los laureles. Si volvemos a tener casos positivos estamos obligados a rever las cosas”, anticipó el mandatario provincial.

Valdés recordó que el lunes volverá a evaluarse la situación y habrá nuevas instrucciones de acuerdo al comportamiento social.

Adelantó que se solicitará a los municipios que tienen casos de coronavirus positivos, que son Corrientes, San Cosme y San Luis del Palmar, que suspendan la actividad comercial el día sábado. Se trata de los rubros que fueron habilitados en la última normativa emitida. Reclamó “a la población en general que trate de salir lo menos posible y en caso de hacerlo, mantener la distancia de dos metros, usar barbijo correctamente y todas las medidas de seguridad”.

“Me comuniqué con el intendente Tassano y ya le pedí que el sábado se vuelva a parar la actividad comercial en todas las localidades que tengan casos positivos de Covid 19”, sostuvo Gustavo Valdés.

Ese día no habrá comercios abiertos en Capital, San Luis del Palmar y San Cosme.