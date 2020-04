El presidente Alberto Fernández manifestó que se siente “acompañado por la sociedad y la dirigencia” en el marco de “la situación de emergencia” en la que puso al país la pandemia de coronavirus y valoró el “esfuerzo” que se hace para mantener el “nivel de acatamiento de la cuarentena, que es muy alto”, pero pidió no “relajarse” porque “el problema está muy lejos de terminarse”. También señaló que hay que actuar con mucha seriedad en la emisión monetaria y que las cuasimonedas están desterradas. Además, dijo que el coronavirus dejó en evidencia las enormes asimetrías que existen entre las regiones del país y que hay que “intentar hacer un nuevo pacto federal que nos permita distribuir la riqueza y las posibilidades de desarrollo de manera más equitativa”.

El jefe de Estado advirtió en relación a la pandemia que “cuando uno dice que pareciera que va yendo bien” la batalla que se está dando para mitigar su propagación, no quiere decir que la gente “se relaje y sienta que el problema está terminado”.

“El problema está muy lejos de terminarse”, afirmó el mandatario y pidió que “salgan a la calle aquellos que están habilitados para hacerlo” y que se mantengan en sus casas el resto, “fundamentalmente los adultos mayores”, teniendo en cuenta que “el 85% de los afectados son mayores de 65 años”.

También destacó que se siente “muy acompañado” por “la dirigencia política”, aún sabiendo que llegará el momento en que no van a estar de acuerdo “porque así es la democracia”. Subrayó el hecho de que “frente a una crisis de esta magnitud” todos estén “tirando para el mismo lado”, aunque dejó claro que esto no debería verse como “una excepcionalidad”.

Fernández también se refirió a la emisión monetaria. “Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la emisión y actuar con seriedad. Lo que puede ser pan para hoy se puede convertir en hambre para mañana. Hay que entender que hay una emergencia y que debemos trabajar para que la economía no se caiga”, expresó. Y añadió: “Las cuasimonedas están desterradas. Fueron una emergencia de la convertibilidad”.

En una entrevista con el diario de Córdoba La Voz del Interior, el presidente señaló: “Yo siento que la cuarentena es lo que les sucede a los osos que hibernan: se meten en una cueva y no salen en todo el invierno; cuando salen, el mundo está tal cual lo dejaron antes de hibernar. Lo que tenemos que tratar es que, cuando todo esto pase, el país esté de pie para poder seguir como el día anterior al arranque de la cuarentena. Debemos agudizar el ingenio para que todo quede en pie, pero sin que la economía se mueva para que el virus no se difunda. Ese es el problema que tenemos que afrontar”.

En otro tramo de la entrevista, afirmó: “Les dije a los gobernadores algo de lo que estoy personalmente convencido: esta crisis sanitaria por el coronavirus ha dejado en evidencia las debilidades de los sistemas: el internacional y también el nacional. A nivel mundial, quedó claro que un virus se puede llevar puestos a millones de consumidores y también hace temblar de manera dramática la peor versión del capitalismo financiero. Al mismo tiempo, en nuestro país, lo que dejó en evidencia esta crisis son las enormes asimetrías que existen entre regiones”.

Agregó: “Decimos ser un país federal, pero no lo somos. Es un país fuertemente concentrado en torno de Buenos Aires, y todo el resto lo padece. Hay una Argentina más rica, que es la del centro, la cual vive del campo. El resto sufre. Tenemos que repensar al país. Podemos volver a fundarlo. Por eso les dije a los gobernadores que debemos intentar hacer un nuevo pacto federal que nos permita distribuir la riqueza y las posibilidades de desarrollo de manera más equitativa. Esta pandemia dejará mucho dolor, pero también la oportunidad de modificar temas importantes”.