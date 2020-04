El PJ pide prisión domiciliaria para Lesieux

El partido Justicialista de Corrientes solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria para la ex intendenta de Perugorría Angelina Lesieux, detenida preventivamente por una causa por presuntos actos de corrupción durante su jefatura comunal en esa localidad. El justicialismo local señala en su comunicado que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha presentado en carácter de amicus curiae, solicitando la concesión efectiva del beneficio de la prisión domiciliaria. Alega que Lesieux, también justicialista, está en una situación irregular bajo “prisión preventiva desde hace ya más de dos años sin que hasta la fecha se haya resuelto su culpabilidad o inocencia a través del respectivo juicio oral”. Además, puntualiza la situación de emergencia sanitaria y el riesgo de contagio de coronavirus dentro de su lugar de detención. El peronismo correntino manifestó en su misiva partidaria “su profunda preocupación por la dilación injustificada por parte de la Justicia Provincial, en la resolución del pedido de prisión domiciliaria de Angelina Lesieux”, quien esta presa desde febrero de 2018 junto a su ex marido Jorge Corona.

“Esta irregular situación cobra aún más relevancia en las particulares circunstancias de emergencia sanitaria que vivimos, dado que además de encontrarse vencidos los plazos de prisión preventiva, el Tribunal actuante no ha resuelto hasta la fecha el pedido de prisión domiciliaria fundado en razones legales y humanitarias.

Cita recomendaciones de la Cámara de Casación Penal de la Nación “respecto del criterio a aplicarse para el caso de mujeres con hijos menores en contexto de encierro, ello en el marco de emergencia sanitaria y penitenciaria, aconsejando – para estos casos – la concesión de la prisión domiciliaria”.

El PJ con la firma de su interventor Julio René Sotelo reclama “la pronta resolución del caso ajustándose el Tribunal actuante a los criterios; recomendaciones y prescripciones de los tratados internacionales de los que es parte nuestro País.

Horas atrás la justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario de los abogados de Lesieux.