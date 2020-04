El Paro de colectivos continuará

Rubén Francia, de UTA-Corrientes, confirmó que “la medida de fuerza que estamos cumpliendo continuará en horas de la tarde y sería por tiempo indeterminado”. No hay transporte urbano en la ciudad de Corrientes. “A nivel nacional siguen las negociaciones y esperamos novedades”, expresó el gremialista en declaraciones radiales, para indicar que “hasta el momento no se destrabó el conflicto”. “Estamos a la expectativa de la audiencia a nivel nacional y por eso es un hecho que no habrá colectivos toda la tarde, al menos por ahora. En principio no se levanta el paro, al menos hasta no tener una propuesta de pago real”, ratificó Francia.

“A los usuarios le pedimos disculpas pero somos parte de la ciudadanía y tenemos las mismas necesidades”, advirtió el sindicalista para agregar que “el conflicto se irá agudizando”.

“Acá se está trabajando con las personas que cumplen tareas esenciales y no se paga boleto. Las empresas no tienen ingresos, eso es una realidad” reconoció el representante de la UTA para sostener que “así se complican las cosas y el otro mes podría ser peor”. “Por lo pronto, lo del paro de estas horas es una medida nacional y obedecemos a la conducción de la UTA. Si nos dicen que levantemos el paro, lo hacemos”, culminó.