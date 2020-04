El Paraná marcó 1,18 metros lo más bajo en 50 años

La altura del río fue el sábado de 1,18 metro, un centímetro menor a la que se había repetido en varias jornadas de la semana pasada. Luego, hubo un leve repunte, pero finalmente se batió un nuevo récord si se toman en cuenta los últimos cincuenta años.

Especialistas señalaron que esperan una paulatina recuperación, que podría darse para mediados de año. Aunque la tendencia en bajante del Paraná se mantiene desde hace bastante tiempo, los registros que se dieron en los últimos días resultan realmente llamativos por el escaso caudal que conserva en general y, específicamente, en las mediciones realizadas en la costa capitalina.

Esta zona el Paraná no tenía un caudal tan escaso desde 1971, por lo que la bajante actual sigue sumando factores para ser considerada histórica.

Más allá de los escasos registros, lo cierto es que resulta llamativa la extensión de la tendencia que no cambia desde mediados del año pasado, cuando bajó de los 3 metros y ya no volvió a aproximarse a esos valores.

En cambio, uno de los registros más repetidos, sobre todo en el inicio de este año, fue el de 2 metros con algunos leves altibajos, pero sin cambios de consideración ni sostenidos.En abril del año pasado, el río tenía un nivel que rondaba los 4 metros, por lo que los niveles actuales se vuelven aún más inusuales para esta época, aunque existen factores naturales que se conjugaron para que se diera esta situación. Así lo señalaron desde el Instituto Nacional del Agua (INA), asegurando que fueron varias las condiciones que permitieron una bajante de este tipo.