El poderoso grupo Castro no acepta los límites de Caram

“Las decisiones que tomamos son iguales para todos”, sostuvo el Intendente de Mercedes, Diego Caram, ante la carta pública de la Cámara correntina de Farmacias, controlada por el Grupo Castro, que solicitó que “no se intervenga” con reducciones de horarios y prohibiciones en envíos a domicilio en las comunas del interior. “Acá las decisiones que se toman son iguales para todos”, insistió Caram en declaraciones radiales para agregar que “todos trabajan y los camiones ingresan sin problemas, pero con las medidas de seguridad”.

“Siempre pensamos en la igualdad de condiciones para todos. Los vehículos están entrando sin ningún problema, por supuesto con las medidas sanitarias necesarias, pero todos trabajan son inconvenientes”, puntualizó el jefe comunal mercedeño para indicar que “siempre, todo lo que decimos, es consultando con distintos sectores. Aquí la queja es de una sola farmacia, se trata de una cadena que no es de Mercedes. Pero no prohibimos los envíos a domicilio”. El intendente Caram hace referencia a la Red FARMAR que distribuyó todos sus tentáculos en el interior provincial. En Monte Caseros por influencia política lograron torcer el tradicional cronograma de turnos de las farmacias, para imponer su atención de 24 horas en detrimento de los demás comercios del rubro. El ministerio de Salud falló a favor de los Castro. Ahora vuelve a presionar sobre el sistema de control de prevención de los intendentes municipales ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. No quiere límites para sus millonarios negocios. Hasta el momento no puede quebrar la potestad del municipio mercedeño.

Finalmente Caram explicó que si bien las farmacias deben cerrar a las 19:00, los envíos pueden realizarse hasta las 22:00.

El Comunicado

“*Solicitamos a las autoridades Municipales, que colaboren con nuestras farmacias y no pongan trabas en su funcionamiento, ya que las mismas están bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Salud Publica Provincial”.

“Solicitamos a aquellos Municipios (caso Ciudad de Mercedes Corrientes y Chavarría), que no intervengan, reduciendo horarios, impidiendo envíos a domicilios e imponiendo reglas, que están en contra de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en su normativa, sobre la Emergencia Sanitaria”.

Sostiene la misiva de la Cámara de Farmacia de Corrientes, que no para pocos es un apéndice del grupo Castro.