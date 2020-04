El argentino que batió el récord de equipos del Loco Abreu

El delantero argentino Carlos Estéban Frontini, de 38 años, puede establecer el record del futbolista que jugó en la mayor cantidad de clubes en la historia, con 33 camisetas diferentes, 31 de ellas en Brasil, superando los 29 equipos en los que jugó el uruguayo Sebastián Abreu, dueño por el momento del record Guinness con 29.

Globo Esporte explica que Abreu, de 43 años, ahora juega en Boston River de Uruguay se desempeñó en 29 equipos, una marca reconocida por Guinness, pero ahora Frontini, quien actúa en el club Treze, de la tercera división de Brasil, suma 33 equipos y puede reclamar ese record.

Abreu jugó en Defensor Sporting (Uruguay), San Lorenzo (Argentina), Deportivo La Coruña (España), Gremio (Brasil), Tecos (México), Nacional (Uruguay), Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis y Tigres (todos de México), y River Plate (Argentina). Luego lo hizo en Beitar Jerusalén (Israél), Real Sociedad (España), Aris Salónica (Grecia), Botafogo y Figueirense (Brasil), Rosario Central (Argentina), Aucas (Colombia), Sol de América (Paraguay), Santa Tecla (El Salvador), Bangú (Brasil), Central Español (Uruguay), Puerto Montt, Audax Italiano y Magallanes (Chile) y Boston River.

Mientras que Frontini, quien vive en Brasil desde los cinco años, es hincha de Estudiantes de La Plata, nunca jugó en Argentina, actuó en 31 equipos de Brasil, en primera y el ascenso, uno de Ucrania y otro de Corea del Sur.

Los 33 equipos de Frontini son: Mogi Mirim, Corinthians Alagoas, Vitória, União Barbarense, Marília, Ponte Preta, Santos, América, Figueirense, Mirassol, Goiás, Botafogo paulista, CRB, Bragantino, Remo, Duque de Caxias, Boavista, Ipatinga, Red Bull, Brasiliense, Volta Redonda, Vila Nova, Botafogo pernabucano, Crac, Sergipe, XV de Piracicaba, Confiança, Ypiranga, Cianorte, Jaraguá y Treze (todos de Brasil), Vosrkla Plotava (Ucrania) y Pohang Steelers (Corea del Sur).

Frontini tuvo su mejor momento en el fútbol brasileño en 2005 con Santos, el club más importante de todos los que jugó durante su carrera, aunque asume como una frustración no haber jugado jamás en la Argentina.

“Tenía muchas ganas de jugar en Argentina, todavía no pienso parar, y quién sabe, puedo jugar en mi país. En Argentina soy de Estudiantes, sería un placer jugar allí. Soy un delantero de área que juega cerca del arco rival y Gabriel Batistuta fue mi referente, lo vi en Fiorentina y Roma. En Brasil, Ronaldo es otra referencia que tengo” dijo el delantero.

Con más de 100 goles en su carrera, Frontini actualmente es suplente en Treze y en cuatro cotejos jugados en el Campeonato Paraibano no había marcado hasta que se suspendió el torneo a raíz de la pandemia de coronavirus.