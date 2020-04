El penitenciario se “paseó” por el Vidal antes que se sepa que era positivo

El penitenciario infectado de coronavirus habría provocado un quiebre en el sistema sanitario que controla la pandemia, luego que se supiera que fue mal evaluado por los médicos de la guardia del Hospital Vidal, quienes con fiebre lo mandaron al área de Consultorios Externos, donde se quedó sentado con otras personas esperando a que lo atiendan, cuando ya se encontraba infectado. Para llegar hasta ese lugar se paseó casi por todo el nosocomio estatal, lo que derivó, tras dar positivo para COVID-19, en un verdadero revuelo. A partir de ese episodio quedaría en evidencia las fallas en el protocolo que se aplica en el legendario Centro de Salud por la falta de claridad en los conceptos de trabajo y la carencia de insumos especiales, reconocido horas atrás por el propio Ministro de Salud, Ricardo Cardozo, en declaraciones a la prensa.

Luego del paso en falso en la Emergencia del Vidal con la evaluación del carcelero oriundo de San Luís del Palmar, a la mayoría de las personas que lo atendieron, se les hizo un hisopado preventivo, aunque no se sabe si fueron puestos en cuarentena. Dicen que el médico que lo atendió en el consultorio no tenía colocado los elementos adecuados para protegerse del mortal virus. Algo se ocultó realmente de ese episodio, que ni siquiera las propias autoridades de Salud y el gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés), tienen conocimiento de lo que sucedió.

Tras el error garrafal, que podría tener consecuencias inesperadas de contagio, ahora se instrumentaría un camión sanitario a las afueras del Hospital en la zona de Emergencia con médicos neumonólogos, que de aparecer un paciente con síntomas de coronavirus, será ingresado al predio hospitalario con protecciones especiales. Esos mamelucos adecuados, que según se rumoreó, tampoco los vestía el médico de Consultorios que determinó que el penitenciario era un posible caso de COVID-19.

Hasta donde se pudo averiguar, los CAPS (Centro de Asistencia Primaria de la Salud) de la provincia y los SAPS (Sala de Asistencia Primaria de la Salud) dependientes del municipio, tienen un Protocolo más rígido y de atención que la mayoría de los Hospitales de Corrientes. Un dato alentador, que se basaría en la camaradería de quienes los integran. No para pocos, en esos pequeños enclaves de Sanidad vecinal, el mensaje de cuidado extremo ante la pandemia mundial, llegó con más fuerza.

El dato: hasta el momento no se sabe cual fue la ruta del contagio de este penitenciario.

FALLO TRIAGE

En el Vidal falló el triángulo operativo: administración que toma datos, enfermero que evalúa los signos vitales y el médico que lo interroga. Procedimiento más conocido como Triage: clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencias y que permite definir la prioridad de su atención. Tres puntos que tienen que funcionar aceitadamente y no permitir que ingrese al Hospital, determinando inmediatamente que es un paciente de riesgo.

El miércoles el ministro de salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, reconoció que “estamos con pocos insumos para testeos. Estamos haciendo todas las gestiones nacionales e internacionales a fin de conseguir los insumos”. “Creemos que esta semana nos van a entrar insumos respecto al laboratorio; también estamos esperando que la Nación nos envíe, más allá del primer envío que tuvimos”, puntualizó para admitir que “estamos preocupados por este tema”.

Cardozo dijo que se quiere garantizar el testeo para los casos sospechosos y su entorno, pero que también se pretende ampliar los testeos a su mejor análisis. “Se reserva al máximo los insumos”, indicó. Si no hay testeo, no hay informe de contagiados.

Hoy por hoy, un barbijo N95 es polvo en oro para los médicos y los enfermeros del Vidal. Su distribución esta raleada, como lo informó su director Horacio Sotelo (escuchar audio). Algo está fallando. Algunos apuntan a la demora del envió de nación, otros que estos necesarios insumos, no estaban dentro de la categoría de primordiales en la estrategia de inversión sanitaria de la provincia, al igual que los respiradores, hasta que apareció el coronavirus, y les desnudó con la realidad.

Audio Director Hospital Vidal