Diputados instó a Aguas que se abstenga de cortar el servicio

La Cámara de Diputados solicitó “informe a la Empresa Aguas de Corrientes, a través del Ente Regulador de Aguas de Corrientes, acerca del cuadro tarifario implementado para registrar incremento del servicio prestado”, además de perdirle se abstenga de cortar el servicio en caso de mora o falta de pago, contemplando este estado excepcional afectado por el COVID 19.

La Resolución fue aprobada por la unanimidad del cuerpo. También que suspenda el envío de recordatorio de facturas vencidas, además del correspondiente informe por el incremento en la factura. El proyecto fue presentado por el diputado oficialista Marcelo Chaín. La comisión de Defensa del Consumidor acompañó la iniciativa con un despacho favorable el proyecto.

“Estamos viviendo una situación de emergencia gravísima por un virus”, argumentó Chain para detallar que “el proyecto se trata de un elemento esencial para todo ser viviente y para la salud de la comunidad, como lo es el agua”. Relató que “ciudadanos de Curuzú Cuatiá, de Capital, del norte de la provincia, de mi propio pueblo, me hicieron llegar la inquietud de que están recibiendo, en algunos casos, recordatorios por falta de pago; y en otros casos, intimaciones de que si no se cumple con el pago, se corta”, citó el legislador santaluceño para puntualizar que “estamos pidiendo ser razonables. Existe un decreto presidencial y provincial, donde por un tiempo determinado, no se corta. Estamos viviendo una situación especial, muchos perdieron el trabajo. Hay que apelar al sentido común”, aseveró para recordar que “el agua tiene rango constitucional en la Constitución provincial, Nacional y en los Pactos internacionales que son Ley Suprema de la Nación a partir del año 94”.

El diputado justicialista César Acevedo anunció el acompañamiento, y solicitó a los diputados, trabajar en un proyecto similar por el servicio de energía eléctrica. “Son dos servicios importantes. Es un momento crítico, donde la gente no puede salir de las casas a hacer una changa. La verdad que les está costando cubrir esas facturas”, indicó Acevedo para pedir celeridad en el análisis del expediente pertinente presentado la semana pasada.

“Yo hace días que estuve en un barrio acá en la ciudad contemplando los requerimientos y los reclamos de una señora humilde en estado muy precario su vivienda y que varias veces le han cortado el agua, esta señora es diabética. Realmente es lamentable que esta empresa sea poco solidaria con la gente humilde y enferma”, enfatizó el diputado Aníbal Godoy, representante de ECO.