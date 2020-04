El ex gobernador y ex senador por Corrientes José Antonio “Pocho” Romero Feris, su esposa la ex diputada Marly Brisco y su asistente Gregorio Soto fueron dados de alta luego de haber contraído Covid-19 en Buenos Aires. El llamado “piloto de tormentas” superó otro vendaval en su vida, aunque en este caso, no sea de episodios de la vida política, sino de salud.