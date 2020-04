Dieron de alta al paciente que necesitó cuidados intensivos

Dieron de alta al único caso positivo de coronavirus en Corrientes que hasta ahora requirió de cuidados intensivos y presentó un cuadro respiratorio grave. El paciente estuvo internado en el Hospital Llano y pudo recuperarse gracias al tratamiento del equipo de infectología, conformado para la contingencia por la pandemia. De nombre Adrián de 46 años, contrajo la enfermedad en el exterior y comenzó a manifestar síntomas a los 10 días de su regreso. No tenía ninguna enfermedad previa.

“Es el primer paciente con neumonía grave por Covid-19. Cursó 21 días de internación y 48 horas en terapia intensiva sin ventilación mecánica. Entre los cuidados recibió el tratamiento condicional que establece el Ministerio de Salud de la Nación con los antivirales hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir”, detalló el infectólogo Fernando Achinelli, en declaraciones a la prensa (radio Dos) encargado del equipo del Hospital Llano dedicado al tratamiento de enfermos de coronavirus.

“El día 6 de marzo emprendimos un viaje con mi señora y un amigo hacia Nueva York, uno de los focos principales de esta pandemia. Estuvimos ahí hasta el 18. Cuando vimos que las cosas se empezaban a complicar, nos comunicamos con la embajada Argentina y nos recomendaron que cambiáramos el vuelo”, contó Adrián, el paciente recuperado. “A Corrientes llegamos el 19 de marzo y junto a mi señora nos encerramos en el departamento. Pasaron 10 días y sentí fiebre muy alta, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del sabor”, explicó en una entrevista brindada a Canal 13.

“A partir de ahora deberá cumplir un aislamiento de 10 días en su domicilio con las medidas estrictas que se le indicó. Tiene dos hisopados nasales negativos, pero es lo que la OMS recomienda para alguien con síntomas de curación. A pesar de ser negativo, puede haber restos virales en su cuerpo que podrían contagiar a otra persona o a su familia. Está encerrado en una habitación solo donde recibe los alimentos de su familia pero no puede tener contacto con ellos”, detalló Achinelli.

De acuerdo al detalle del especialista, Adrián “empezó a perder el gusto, el olfato y tuvo fiebre. No tenía ninguna enfermedad previa”. El profesional esbozó también una posible causa de las complicaciones. Hay distintos genotipos para el mismo virus. Algunos dan más compromiso pulmonar u otros síntomas en la coagulación. En este paciente se expresó un genotipo que dio una neumonía grave. Generalmente, el 80% de los pacientes expresan un genotipo de síntomas leves” Puntualizó Achinelli.

“El trabajo es multidisciplinario con médicos de sala, terapistas, kinesiólogos, enfermeros, infectólogos y neumonólogos, todos trabajando en la sala de aislamiento del Hospital, sin circulación hacia el resto del lugar”, explicó respecto al área diseñada ad hoc para estos casos. “Es una gran satisfacción para nosotros y el paciente”, celebró Achinelli.