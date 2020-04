Denuncia en el Chaco contra Fresenius descoloca la acción penal contra enfermera del San Marcos

El ministerio de Salud chaqueño denunció penalmente al Instituto Fresenius por “incumplir protocolos” tras los casos de coronavirus, algunos con fallecimientos, en una acción que descolocaría la acción penal que impulsa el Gobierno de Corrientes contra la enfermera del barrio San Marcos, quien anoche tuvo el apoyo solidario y contundente de sus vecinos. Si bien desde el ministerio de Justicia local, se apunta a que violó la cuarentena, hay datos que aseguran que fue avisada tardíamente que era portadora del COVID-19. Otro punto que pone en duda toda la posible imputación, es el imprevisto levantamiento del aislamiento social completo del San Marcos a solo cuatro días de haberse implementado, cuando no se tiene registro mundial que una prevención sanitaria de esa naturaleza concluya en un escaso lapso. Todo resulta, por menos extraño. El circulo de contagio del coronavirus tiene tiempos de estadio que van de 5, 9 y 14 días. En Buenos Aires a quienes arriban desde el exterior, debe estar un mínimo de 8 días en hoteles antes que regresar a sus casas, para observar si no hay manifestación del virus.

El ministro de Justicia Buenaventura Duarte, ex fiscal de instrucción declaró en su que “el gobierno provincial por intermedio de Salud Pública ya solicitó la imputación y posterior procesamiento de la persona que violó la cuarentena. Es un caso muy particular porque es una persona del personal de sanidad. El tema es que no comunicó que se le había realizado el hisopado en la provincia del Chaco ni realizó la cuarentena obligatoria”. Se apunta a un delito contra la salud pública.

Ahora desde el Chaco surgen elementos que señalarían que la historia fue distinta.

Horas atrás luego de una investigación efectuada por el Ministerio de Salud del Chaco, se procedió a denunciar penalmente a Fresenius Medical Care Argentina S.A. ante la justicia provincial y federal simultáneamente. La clínica cuenta con una sede en Corrientes.

De acuerdo a los relevamientos realizados por la cartera sanitaria chaqueña, desde el día 4 de abril se constató el incumplimiento del protocolo establecido por la autoridad sanitaria así como de las recomendaciones para el manejo de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica o Insuficiencia Renal Aguda publicada y difundida por el Ministerio de Salud de la Nación.

19 CONTAGIADOS

Según datos del Ministerio de Salud de Nación, la corporación internacional especializada en servicios de diálisis tiene 19 contagiados, 6 profesionales y 13 del personal relacionado.

Atento a ello y ante el conocimiento de pacientes con COVID-19 positivo se dispuso la toma de muestras a la totalidad de pacientes atendidos por la entidad así como del personal a fin de detectar posibles nuevos casos que, dada su enfermedad preexistente, elevara el riesgo de vida. Asimismo, y teniendo en cuenta, que la clausura de la empresa implicaría la interrupción de un servicio vital de diálisis (imposible de ser prestado por otro efector) se dispuso la inmediata internación hospitalaria de los casos positivos de modo preventivo. Para los casos negativos se adecuó la prestación del servicio en el lugar guardando la aplicación estricta del protocolo. No obstante, la aparente negligencia en la prestación del servicio fue judicializada por el Gobierno a partir de la premisa de defender la salud pública de toda la comunidad y el respeto irrestricto a los protocolos sanitarios ante esta pandemia.