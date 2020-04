Cuatro penitenciarios más con COVID-19, los primeros test fallaron

Cuatro penitenciarios más dieron positivos para coronavirus, son 40 los casos ahora en Corrientes, pero estos últimos, advierte que los test iniciales que le realizaron a 122 guardiacárceles una semana atrás, no fueron efectivos o fallaron, como tampoco la estrategia preventiva aplicada al levantarle prematuramente la cuarentena tras conocerse el primer infectado.

60 había sido llevados en principio a un Hotel céntrico, y después al edificio de la Escuela de Penitenciaria donde dormían en colchones tirados en el piso. Dicen que sus familias también fueron aisladas, pero no hay dato seguro que eso haya sucedido fehacientemente.

Casi la totalidad de los penitenciarios ahora infectados participaron de los violentos hechos del último martes en la Unidad Penal 1, donde le costara la vida a un recluso de 22 años (José María Candia). Hay alarma no solo en la población carcelaria que sigue en huelga de hambre pidiendo prisión domiciliaria para grupos de riesgo, la que también exige hisopados, sino en las autoridades provinciales, como integrantes de la policía local, que estuvieron en el teatro de las operaciones de represión para sofocar la exaltación de los reclusos. Absolutamente todos los presentes estaban vulnerables al COVID-19 por la contundencia de contagio que tiene este virus que azota al mundo. Hay preocupación en el gobierno de Corrientes, como caras de bronca en sus máximas autoridades por el error garrafal que se cometió por quebrar el aislamiento preventivo de los carceleros, obligándolos a regresar a sus labores cotidianas en el legendario presidio de la Avenida 3 de abril.

Sigue sin conocerse la ruta de contagio de estos penitenciarios.

El parte oficial indica que los 4 nuevos casos son efectivos del SPP y residen en Capital; quienes mantuvieron estrecho contacto con uno de los casos positivos de San Luis del Palmar. Todos se encuentran aislados y en buen estado de salud.

Otras 23 están personas recuperadas y dadas de alta. Un caso sospechoso que se encuentra clínicamente estable en el Hospital Llano.

Se encuentran en aislamiento preventivo 1853 personas, mientras 2258 concluyeron la condición de aislamiento. Continúan pendientes los resultados de 10 muestras envidadas al Instituto Malbrán.

Irónicamente el comunicado dl Comité de Emergencia da consejos a la población, insiste en la necesidad de mantener la cuarentena, aunque decidieron levantarle a los penitenciarios. También indican en que hay que mantener la calma, “pero tener muy claro que se enfrenta a un virus de alto nivel de contagio y de elevada mortalidad, por lo que la mejor arma para contenerlo es la responsabilidad acatando todas las medidas preventivas y de distancia social”. Contradicción pura, pero es lo que hay.