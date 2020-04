Cuarentena total y obligatoria en edificio del Aldana

La Policía por instrucciones del Ministerio de Salud de Corrientes, realiza un estricto control en un edificio ubicado en Gobernador Lagraña 401 (continuación de Paraguay). En el lugar estuvo una persona con positivo COVID-19, confirmó el comisario César Fernández. “Es un hombre que vino desde Nueva York. Ahora está internado”, precisó. Hasta el 14 de abril del edificio no puede moverse absolutamente nadie.

“Desde las 0 de hoy aproximadamente, y por instrucciones del Ministerio de Salud de la Provincia, estamos realizando un control en el edificio de Gobernador Lagraña 401. No puede entrar y salir nadie del mismo”, puntualizó Fernández, Jefe de la Metropolitana. “La tarea no es fácil porque hasta ahora estamos precisando quien vive allí, quienes estuvieron de paso, y todo lo demás”, explicó para detallar que “se trata de un hombre que vino desde Nueva York (USA) con su pareja. Acá se sintió mal y concurrió a la Comisaría Cuarta. Una vez confirmado que tiene COVID 19 fue derivado al Hospital Llano donde permanece internado”.

“Por lo que sabemos está bien, y en las próximas horas podría recibir el alta. Si es así volverá a realizar la cuarentena en el edificio”, indicó el funcionario policial para aseverar que “vallamos la zona, y no puede ingresar ni pasar nadie”.