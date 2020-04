Corvalán fue dado de alta del coronavirus

Facundo Corvalán, el jugador de básquetbol contagiado por el brote de coronavirus, fue dado de alta ayer por la noche y pudo regresar a su domicilio paterno en la ciudad de Junín, donde se le acondicionó un cuarto para que continúe la cuarentena por 14 días más.

Después de permanecer internado por espacio de 18 días en el hospital Abraham Piñeyro, de su ciudad natal, y tras dos hisopados que le realizaron en las últimas 48 horas, ambos con resultado negativo, fue enviado a su domicilio.

Una vez en su casa Corvalán se comunicó con Télam y a través de ella le envió un mensaje de agradecimiento “a todos por su preocupación, cariño y apoyo. Lograron ayudarme a que hoy sea una anécdota y con final feliz. Gracias Hospital Piñeyro y su personal. Agradecido por siempre”.

El base de 21 años y actual integrante del plantel del Real Canoé de la Liga LEB Oro (Segunda División del básquetbol español), fue ingresado hace poco más de dos semanas, con fiebre alta y tos, al hospital Abraham Piñeyro, y en ese momento refirió que cuando llegó a la Argentina “tenía unas líneas de fiebre. Esa noche, tuve algunos síntomas, llamé al 107 y me internaron”, expresó el valor surgido de las divisiones formativas de Ciclista Juninense. “En España tomé todas las precauciones, usaba alcohol en gel y barbijo. Pero me tocó igual. El virus está instalado en todos lados”, dijo por entonces Corvalán. “Luego de que me den el alta en el hospital, tengo que estar 14 días en cuarentena para ver que no vuelvan a aparecer los síntomas”, describió . Esa manifestación en tono de deseo se le empezó a hacer realidad.