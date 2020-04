Correntino murió en Buenos Aires por Coronavirus

El hijo de Francisco Galarza señaló el padecimiento que sufrió su padre y las acciones reprochables de la empresa frigorífica de Quilmes, en la que trabajaba y de su jefe en el Senasa, contra quienes evalúa iniciar acciones legales. Francisco Galarza (H), informó que su padre, falleció en Buenos Aires el pasado 21 de abril, víctima del coronavirus. Tenía 55 años y era oriundo de San Luis del Palmar. Hace 20 años vivía en Buenos Aires. De profesión veterinario, era trabajador del Senasa desde 1994 y actualmente cumplía funciones en un frigorífico de Quilmes.

“Él comenzó hace dos semanas atrás, un lunes, con un poco de gripe y fue empeorando. Se contagió en su trabajo, porque no salía a ningún lado salvo allí. Lamentablemente no podía parar su trabajo. Hoy en día hay diez casos confirmados en ese frigorífico”, relató su hijo.

“Muchos dicen que él fue el que contagió a todos, porque no quieren contar bien la historia. Mi mamá trabajó allí también 33 años de su vida y tiene amigos y compañeros en ese lugar. Y se sabe que antes de que mi papá se contagiara, ya había un confirmado y cinco personas que tenían síntomas”, aclaró Francisco para puntualizar que “los empleadores no tomaron medidas para cuidarlos. Seguían trabajando hasta el día de ayer y recién ese día se lo clausuró, por las protestas de los empleados”, agregó.

“Los jefes lo hicieron ir a trabajar a pesar de tener síntomas. No se si él habrá contagiado a otros, pero si le hubieron dado licencia desde el comienzo, se podría haber evitado que su situación se agrave y que otra gente se contagie”, indicó para sostener que “después de esto, si bien los directivos y empleados del Senasa no tuvieron la culpa, sino que fue de un hombre que designaron y que era jefe de mi papá. Una persona muy mala, porque hacía falta que le de unos días para que averigue si era gripe o era esa enfermedad”.

“Desde Senasa se contactaron todo el tiempo conmigo, estuvieron a mi disposición y yo les agradezco. Lamentamos por el doctor ese que tuvo mi papá de jefe”, remarcó.