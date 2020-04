Coronavirus con tasa de mortalidad 10 veces superior a la de la gripe

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este jueves que la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus es “10 veces superior” a la de la gripe. Un dato que estuvo en el centro de la controversia médica y epidemiológica sobre la pandemia.

Tedros se pronunció así cuando se cumplen 100 días desde que se detectaran los primeros casos de coronavirus en el mundo, localizados en la provincia de Wuhan (China), y se lanzara el primer Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al virus.

“La propagación global del virus saturó a los sistemas sanitarios, alteró a la economía mundial y provocó una paralización social de forma generalizada”, dijo el director general de la OMS.

El nuevo coronavirus ya infectó a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo y provocó la muerte de más de 90.000. Una pandemia que ya es “mucho más que una crisis sanitaria” y que puede causar mucho daño a los países más ricos, si bien Tedros alertó que todavía está por verse la devastación que puede causar en las regiones más pobres y desfavorecidas.

Precisamente por ello, en la segunda edición del plan estratégico de la OMS para hacer frente al Covid-19, que se espera que se publique en los próximos días, se va a hacer especial énfasis en las medidas para apoyar a los países más desfavorecidos.

En concreto, el nuevo documento, según ha adelantado Tedros, se sustentará en cinco pilares básicos: movilizar a todos los sectores y comunidades; controlar casos esporádicos y prevenir la transmisión comunitaria; suprimir la transmisión donde ocurra; atender de forma adecuada a todos los casos para reducir la mortalidad; y fomentar el desarrollo de vacunas y terapias “seguras y efectivas”.

“Estos objetivos estratégicos deben estar respaldados por estrategias nacionales adaptadas para encontrar, probar, aislar y atender cada caso, y rastrear cada contacto”, ha dicho el director general de la OMS, para comentar que, a su vez las estrategias nacionales deben ser apoyadas a nivel internacional en cinco áreas clave.

Estas áreas se basan en el apoyo a los países para desarrollar sus capacidades de preparación y respuesta; el fomento de análisis epidemiológicos y comunicación de riesgos; la coordinación de la cadena global de suministro; la movilización de profesionales sanitarios; y el aceleramiento de la investigación, innovación e intercambio de conocimientos. “Nuestro segundo Plan Estratégico de Preparación y Respuesta estimará los recursos necesarios para implementar estrategias nacionales e internacionales durante la próxima fase de la respuesta. Todos estamos juntos en esto, y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Debemos poner en cuarentena la politización de este virus a nivel nacional y mundial. Tenemos que trabajar juntos y no tenemos tiempo que perder”, concluyó Tedros.

La Organización Mundial de la Salud también publicó un nuevo informe en el que desaconseja el uso de test rápidos de detección de anticuerpos fuera de los entornos de ensayos clínicos, y recomienda “encarecidamente” que se investigue su rendimiento y potencial utilidad diagnóstica.

Tras agradecer los esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para desarrollar nuevas pruebas y responder así a las necesidades de la población, el organismo de Naciones Unidas ha avisado que antes de que se pueda recomendar estas pruebas se tienen que validar en entornos apropiados de investigación.

Como alertó en el informe, las pruebas inadecuadas pueden pasar “por alto” a los pacientes con infección activa o “categorizar falsamente” a personas que no padecen la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, el Covid-19, lo que podría dificultar “aún más” los esfuerzos de contención de la pandemia.

La OMS calcula que, posiblemente, más de la mitad de los pacientes infectados con Covid-19 podrían pasar desapercibidos con tales pruebas y que se produzcan muchos falsos positivos porque las tiras reactivas reconocer antígenos de virus que no son los del nuevo coronavirus.

De acuerdo a la evidencia actual, la OMS sólo recomienda que se usen estos test rápidos en los trabajos de investigación y que, por tanto, no se lo haga en la asistencia sanitaria rutinaria hasta que no haya evidencia que respalde específicamente su uso.

En este sentido, el organismo ha recordado que los PCR, que son los que se usan en Argentina, es el método actualmente recomendado para la identificación y confirmación de los casos de Covid-19, y ha informado de que está trabajando con su red mundial de expertos en laboratorio y revisando de cerca los resultados de los estudios clínicos sobre los test de diagnóstico rápido.