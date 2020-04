Conocidos Comercios que se apiolan y violan la cuarentena

Sin el control absoluto de la Subsecretaria de Trabajo de la provincia, la que parece que asumió a rajatablas la cuarentena, algunos comercios atienden a puerta cerrada obligando a sus trabajadores a no cumplir con el aislamiento obligatorio, como otros que no están autorizados, están abiertos normalmente. El primero, la pinturería con más cantidad de sucursales en la ciudad, y el segundo, la cadena de librerías más importante de la zona.

El organismo que conduce Jorge Rivolta no trabaja. Los empleados no pueden denunciar el incumplimiento, sobre todo expuestos al contagio, cuando deberían estar en cuarentena hasta el 31 de marzo, la que después fue prorrogada hasta el 12 de abril. Las irregularidades vienen desde semanas atrás.

Pinta Porá, tiene algunas sucursales habilitadas con el rubro ferretería (la de Gobernador Ruíz, y la de Ferré) las que están exceptuadas del DNU presidencial, pero otra buena cantidad solo como pinturerías, las que deberían no tener ninguna clase de atención. Asimismo la comercialización se realiza a puertas cerradas con sus empleados naturales, según se reveló a través chat de whatsapp. Tienen contacto directo con el cliente, a quienes avisan que están comercializando.

Distribuidora Claudio ubicada por calle Irigoyen al 1400 atiende normalmente al público, mientras que a pocos metros paradójicamente se ubica todos los días un reten policial.

Mientras estos comercios se apiolan para intentar subsistir, otros prefieren con angustia mantener sus puertas cerradas sufriendo un fuerte perjuicio económico, pero priorizando la salud de las personas que desarrollan sus tareas laborales.