Conmebol confirma fecha de la final de la Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) prevé que la final de la Copa Libertadores se dispute “a fines de noviembre”, tal como está estipulado originalmente, según afirmó uno de sus principales directivos.

A pesar de que aún no se tiene certeza respecto de cuándo se reanudará la competencia tras el parate por la pandemia del coronavirus, Fred Nantes, director de Competencias del organismo, especificó que “en los ocho escenarios pautados tenemos que la Copa Libertadores terminará el 21 de noviembre”.

“La tranquilidad que queremos dar es el hecho de que la Libertadores la terminaremos. Tenemos que esperar a que diez países trabajen”, aseguró Nantes en una entrevista que concedió al diario O’Globo de Brasil.

“Hoy necesitamos diez fechas para terminar la Libertadores, once si contamos la final”, analizó el dirigente, que dejó en claro que se mantendrá el Estadio Maracaná como sede para el duelo decisivo.

Por su parte, dijo que serán las autoridades de cada país las que definan si los encuentros podrán disputarse con público o no. “Si dicen que es mejor jugar a puertas cerradas, será a puertas cerradas. Se respetará lo que establezca cada autoridad”, remarcó.

“Lo importante es que los clubes tengan garantizado cómo viajar. Queremos la implementación de protocolos sanitarios de parte de las autoridades. Especialmente porque varía de un país a otro, dependiendo del nivel de la pandemia. El escenario de Paraguay es diferente al de Brasil, por ejemplo”, graficó.