Cierran Yofre por descarga de mercadería en la casa de ex intendente  

La imprevista llegada de un camión a Yofre en horas de la madrugada del jueves con colchones y mercaderías al domicilio del ex intendente de esa localidad, sin conocimiento del actual jefe comunal y de los controles sanitarios, provocó que en las últimas horas se decida tabicar el acceso al poblado. El intendente Leonardo Aguirre, quien días atrás tuvo un entredicho con el gobernador Gustavo Valdés por las Canteras de la zona, mandó ubicar un camión volcador en la entrada al municipio para evitar otro ingreso irregular. La oculta llegada del Transporte fue captada por el celular de un vecino, y el video se hizo viral en las redes sociales, cuando el camión sale velozmente de Yofre. (ver imágenes exclusivas IMPACTO CORRIENTES).

El vehículo de gran porte descargó en la casa Carlos Pértile, otrora intendente radical de la comuna, como si fueran tiempos de campaña electoral. Horas después se supo que los beneficios que recibió Pértile, llegaron desde Desarrollo Social de la Provincia como parte de la lucha contra la pandemia que azota al mundo.

En el mundo del revés, alguien dio aviso a la policía local, para que el desembarco se mantenga oculto y protegido.

Hace una semana atrás, Aguirre prohibió el movimiento de camiones hacia las cinco Canteras situadas en Yofre, alegando que la mayoría de esos vehículos venían desde el Chaco y Santa Fe, consideradas provincias con alto contagio del coronavirus. Su postura era la de proteger a los habitantes de su comunidad del contagio del COVID-19, y más aún, ante la carencia de un dispositivo sanitario en su municipio. Tuvo un diálogo telefónico áspero con el mandatario provincial.

Finalmente las empresas que regentean las minas de piedras basalto ganaron la pulseada, y lo denunciaron penalmente con la ayuda del fiscal de origen radical, Adrián Casarrubia, por obstrucción, abuso de autoridad, e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público. El dato: ninguna de esas firmas tributa o paga algún impuesto a la comuna, aunque explotan sus tierras.

PERTILE, EL INTENDENTE

La puja con el Ejecutivo provincial, habría derivado que la asistencia gubernamental, ahora termine en poder del ex intendente Pértile, a quien se lo recuerda por abonar a los trabajadores municipales, los sueldos más bajos del país. Los salarios durante su gestión, que culminó en diciembre de 2017 y que duró ocho años, apenas superaban los dos mil pesos. Insólitamente se cobraba por día trabajado. Los empleados le firmaban un recibo en blanco por el escaso dinero que percibían. Cuando llovía no había jornada laboral. Y por ese día nadie cobraba los estimativos 100 pesos que se les otorga. De origen chaqueño, luego ser un simple empleado de Cablex S.A. en los años 80 y 90 en Corrientes, se transformó luego de su mandato como jefe comunal yofreño, en un floreciente empresario ganadero. En una localidad de habitantes de bajos recursos donde llegó con una mano atrás y otra adelante, la casa más grande, con piscina y quincho de dimensiones incluido, le pertenece. Ahora la ayuda gubernamental pasará nuevamente por sus manos, no siendo el intendente. En carácter de que, no se sabe.



Video del camión que descargó mercadería oficial en la casa del ex intendente de Yofre Carlos Pértile.