Chicago Bulls era “un circo de cocaína y marihuana”

La serie documental “The Last Dance”, que cuenta la intimidad de Michael Jordan en su última temporada en Chicago Bulls, era uno de los estrenos más esperados del año de Netflix y los primeros dos capítulos, que ya están disponibles desde la madrugada del lunes en la plataforma, no defraudaron a los aficionados. En ese contexto, una de las revelaciones más impactantes de la emisión la hizo el propio Jordan, cuando aseguró que los Chicago Bulls eran “un circo de cocaína y marihuana” cuando se incorporó al plantel en calidad de novato, al promediar la década del ’80.

“Cuando llegué a los Bulls, los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto: fumaban marihuana y tomaban cocaína”, remarcó Jordan durante los primeros dos capítulos de “The Last Dance”.

El documental, producido por Espn, recorre la temporada 1997-98 en la que los Bulls aseguraron el tricampeonato y Jordan consiguió su sexto anillo con la franquicia del estado de Illinois.

Los dos episodios iniciales repasan los primeros años de su vida hasta la llegada de “Su Majestad” a Chicago. Durante el recuerdo de esa etapa, Jordan dejó en claro lo difícil que fue aquella primera impresión. “Los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto. Una vez, durante la pretemporada, estuve en el hotel buscando a mis compañeros y comencé a tocar todas las puertas hasta que llegué a una donde pude escuchar a alguien decir ‘shhhh'”.

“‘Entonces oí una voz que preguntaba: ‘¿Quién es?’; respondí: ‘ MJ’ y dijeron: ‘Dios, es sólo el novato'”, continuó el astro, que ganó seis títulos con la franquicia.

“Cuando abrieron la puerta pude ver a todo el equipo ahí adentro. Tenían líneas de cocaína por todas partes, pipas de marihuana y había mujeres … Era un verdadero circo”, recordó el considerado mejor jugador de la historia del básquetbol.

“Entonces dije: ‘me voy, si alguien viene a este cuarto ahora mismo, sería tan culpable como el resto”, explicó el astro, que ahora cuenta con 57 años. “He estado solo desde entonces. Nunca fumé, nunca usé cocaína y en ese momento ni siquiera bebí”, completó Jordan sobre aquella etapa, cuando arribó a Chicago en 1984, después de haber sido la tercera selección del draft de ese año. “El último baile”, como se tradujo la serie al español, es un documental producido por ESPN, con 106 entrevistas, entre ellas tres al propio Jordan, que cuenta con 10.000 horas de videos inéditos sobre aquella campaña con la que los Bulls dirigidos por Phil Jackson lograron el último título de esa dinastía.