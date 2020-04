Carpas para los camiones en Santa Lucía

En Santa Lucía instalaron carpas en la ruta para que no ingresen camiones. El intendente de esa localidad, José “Tata” Sananez, indicó en declaraciones radiales que hicieron una apertura gradual de los comercios, siempre respetando las medidas de seguridad y sanidad. “La gente acá realmente hace caso y por eso pudimos hacerlo”, explicó en radio Sudamericana.

“En la madera del camión puede venir el virus”, explicó el intendente “Tata Sananez”, por lo que desinfectan todos los camiones.

“Los choferes quedan en el camión, no pueden entrar en la ciudad, le conseguimos baños y viandas para ellos”, señaló el jefe comunal. En cuanto a los camioneros que son de la ciudad – que son 6 personas – para ellos se activó un protocolo especial. “Una combi los lleva hasta la casa, donde no pueden tener contacto con la familia, tienen una pieza aparte o la familia se va a otro lado. Porque ese chofer capaz no está conectado, pero por las dudas hay que prevenir”. “Todos los comercios deben ir a cargar afuera de santa lucia. Excepto los que tienen cadena de frío”, detalló Sananez.

Se llegó a la decisión de acordar nuevas medidas para desahogar la crítica situación económica que atraviesan muchos santaluceños, y así flexibilizar la apertura de comercios, dijo el jefe comunal. “Las zapaterías y tiendas abren a la mañana, y solo puede entrar una persona. Las librerías y demás negocios atienden desde la ventana”, dijo Sananez para puntualizar que “tenemos todo controlado en Santa Lucia, jamás tuvimos problemas en los controles de los bancos por ejemplo”, señaló para recordar el caos bancario que se vio en todo el país, con los jubilados expuestos al peligro.