Caram pidió a la justicia que investigue afirmaciones del “perseguido” Colombi

El intendente de Mercedes, Diego Caram, formuló una denuncia criminal en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, para que se investigue el delito de infracción a la ley 23737 qué hizo referencia en las declaraciones radiales, el senador de la provincia Ricardo Colombi quien aseveró que “me persiguen los jefes de la droga que están en el Municipio de Mercedes”. Una dura acusación de quien fuera tres veces gobernador de Corrientes, en los últimos 20 años de democracia. Colombi no es una figura cualquiera de la política correntina, por sus manos pasaron las designaciones de casi el 90% de la nueva constitución del Poder Judicial, luego de estar intervenido dos años por las administraciones Federales de Ramón Mestre y Oscar Aguad (1999-2001). Y como si fuera poco, los ascensos de dos generaciones de oficiales de la Policía local salieron de su lapicera. Quien mejor que él, para conocer la ruta de los delitos más importantes a nivel provincial. Tanto que Caram en su escrito le solicita al juez cómo diligencia probatoria, se lo cité al ahora legislador provincial, para que de los nombres apellidos y direcciones de los funcionarios que él conoce hayan cometido esas infracciones, que no serían otras que traficar drogas.

Colombi denunció una “persecución” por parte de “algunos empleados” del Municipio de Mercedes, a quienes acusó de “integrar una banda de traficantes”. “Algunos empleados del Municipio, que son jefes de la droga”, son los que los persiguen, quien sabe en clara alusión tal vez, a la persona que lo filmó con un celular cuando andando en bicicleta por la ciudad de Mercedes rompió la cuarentena impuesta por el gobierno nacional ante la pandemia del coronovairus.

El ex gobernador dijo, en declaraciones al programa radial Corrientes en el Aire, que “hay una bandita de traficantes, de drogadictos, que están en el Municipio de Mercedes”. Dos acusaciones muy fuertes para salir del anonimato que lo sumió el problema del COVID-19. “Todos saben, todos conocen, lo que pasa es que no se actúa, nomás. El intendente tiene varias denuncias”, se quejó y apuntó a la Justicia: “no hace nada”, aseguró.

Justamente la justicia que el armó a gusto y paladar en dos décadas, tanto que hizo un tremendo lobby para colocar a su amigo de toda la vida, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda como juez federal, justamente donde recayó la denuncia del intendente Caram. Tanto que ya aparecieron las placas rojas advirtiendo que Fresneda debería apartarse de la denuncia, algo que debería suceder, pero uno nunca sabe.