Canelo le abre la puerta a McGregor

El mexicano Saúl “Canelo” Alvarez, campeón mundial de boxeo en peso mediano y considerado como el mejor peleador libra por libra de la actualidad, podría llegar a combatir con Conor Mc Gregor, el polémico peleador irlandés de artes marciales mixtas (MMA), pero sólo lo haría con reglas de la tradicional disciplina, lejos de los octágonos.

Canelo, campeón mundial de la AMB, CMB y FIB, posee un récord de 53 victorias (36 nocaut), una derrota y dos empates y buscaría en las artes marciales mixtas a su siguiente retador, el irlandés Mc Gregor.

Tanto Alvarez (29 años) como McGregor (31) comparten haber sufrido su única derrota en el cuadrilátero ante el ya retirado invicto Floyd Mayweather Jr., aunque en el caso del europeo, esa es también la única pelea que disputó en su fugaz etapa de boxeador, una de poco vuelo pero que le dejó considerables réditos económicos tanto al irlandés como al estadounidense.

La idea no suena descabellada. Hace algunos días, Chris Mannix, periodista de Sports Illustrated, dijo que DAZN, un servicio de streaming dedicado a los deportes, buscaría al irlandés para que se enfrente a Canelo, pero el entrenador del mexicano dejó claro que su pupilo “no se meterá en la jaula (por el octágono)”.

Eddy Reynoso, quien llevó a Alvarez a lo más alto del boxeo, dijo que el mexicano no se meterá a una jaula de artes marciales mixtas (MMA) y sólo enfrentaría a McGregor, quien tiene un record de 26 peleas, 22 triunfos y cuatro reveses en el vale todo.

“Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y, si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula”, consideró Reynoso.

El boxeo, como casi toda actividad deportiva, está en suspenso por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este fin de semana se disputaron algunos combates en Nicaragua y Corea del Sur. Claro que la velada de los asiáticos, que contó con tres peleas, fue un poco más “protocolar”, al realizarse sin público.

En tanto que en el país centroamericano, fue por la vía opuesta. Con entradas gratis para alentar la llegada de público, finalmente se realizaron sólo dos combates de los ocho pautados, con distancia de metro y medio entre las sillas de los asistentes y boxeadores y árbitros subiendo al ring con barbijos. Inaudito.