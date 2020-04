Cancelaron la edición 2020 de Wimbledon

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, los organizadores de Wimbledon anunciaron este miércoles la cancelación de la edición 2020 del tradicional Grand Slam tenístico, el tercero de la temporada. En la misma comunicación ya informaron la fecha en la que se llevará a cabo la edición de 2021. En paralelo, la ATP y la WTA comunicaron que extendieron la suspensión de las actividades hasta el 13 de julio, con la consecuente cancelación de las temporadas de polvo de ladrillo y de césped en ambos circuitos.

Si bien la cancelación del histórico torneo británico ya era una información que se daba por segura, todavía restaba la confirmación oficial, que los organizadores dieron a conocer a través de la cuenta oficial del torneo en Twitter. “Lamentamos que las autoridades del All England Lawn Tennis y Croquet Club hayan decidido la cancelación del torneo de 2020 debido a los inconvenientes de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus”, explicaron desde el torneo, a la vez que afirmaron que la edición 134 del certamen se llevará a cabo entre el 28 de junio y el 11 de julio de 2021.

Desde que comenzó a desarrollarse el certamen en fines del siglo XIX, sólo dos veces se interrumpió su disputa: entre 1915 y 1918 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y entre 1940 y 1945 por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, será la undécima edición que no se lleve a cabo desde que comenzó a jugarse en 1888.

“Con la posibilidad de que las medidas impuestas por el Gobierno continúen durante varios meses, creemos que había que actuar de manera responsable para proteger al gran número de personas que hacen falta para preparar Wimbledon”, explicó la organización a través de un comunicado.

“La cancelación de Wimbledon es la mejor decisión para el interés de la salud pública y haber tomado esta decisión ahora, en lugar de dentro de varias semanas, es importante para todo el mundo involucrado en el tenis”, añadió el torneo.

Una ventaja que tiene Wimbledon respecto a los otros torneos de Grand Slam es que cuenta con un seguro contra pandemias, por lo que podrá minimizar las pérdidas económicas como consecuencia de la cancelación. Por eso asumió una posición muy diferente a Roland Garros, que postergó el torneo en la fecha original de mayo pero lo reprogramó para el 21 de septiembre, justo una semana después del US Open, cuya final está pactada para el 13 de septiembre. Con sede en Nueva York, una de las ciudades más afectadas en este momento por la pandemia, es una incógnita lo que sucederá con el Abierto de Estados Unidos. De hecho, en el Billie Jean King National Tennis Center, el complejo de Flushing Meadows donde se juega el certamen, funcionará como un refugio para alojar a enfermos y además servirá para colaborar en la distribución de alimentos para ayudar a combatir la pandemia.

El vigente campeón del torneo que se juega sobre césped en el All England es el serbio Novak Djokovic, vigente número uno del mundo, que en 2019 le ganó una épica final al suizo Roger Federer.