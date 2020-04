Calvano tuvo que salir a decir que no tiene COVID-19

nn

Hugo “Cuqui” Calvano negó que contrajo coronavirus. Sin dudas, es uno de los funcionarios municipales más vapuleados por las redes sociales. Primero con la aparición de un video amenazante de un supuesto habitante encapuchado del Barrio San Marcos (ver imágenes), ahora un análisis falso de que contrajo el COVID-19, que se hizo viral por whatsapp. “Estoy viendo el mecanismo para iniciar acciones legales”, dijo Calvano, luego de desmentir un fascimil a través de su cuenta de twitter, que lo daba como positivo.

El secretario de Coordinación de la Municipalidad se encargó de desmentir la fake news. “Me encuentro en perfecto estado de salud”, afirmó por Twitter.

“No se puede afectar la reputación de una persona, ni poner en riesgo la salud pública difundiendo información falsa”, señaló Calvano en radio Dos.

@cuquicalvano

Quiero desmentir la imagen de un supuesto estudio de coronavirus que me realizaron, que está circulando por redes sociales. Es totalmente falsa, no tuve que someterme a ningún tipo de análisis, no presento síntomas y me encuentro en perfecto estado de salud.

“La imagen es falsa y estoy viendo el mecanismo para iniciar acciones legales ya que se puede detectar de dónde salieron imágenes con los resguardos que hoy toma WhatsApp y las demás plataformas de redes sociales ante la proliferación de fake news”, puntualizó Hugo Calvano.