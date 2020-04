Borghi prefiere al Boca de Bianchi sobre el River de Gallardo

La comparación entre los exitosos ciclos de Marcelo Gallardo en River y de Carlos Bianchi en Boca motiva un debate futbolero al que no le escapan hinchas ni protagonistas. En ese contexto, Claudio Borghi se sumó a las voces que opinan del tema y dejó en claro su preferencia: si bien destacó que el conjunto del “Muñeco” juega muy bien, consideró que el equipo que condujo el “Virrey” “es incomparable e irrepetible”.

“Creo que el River de Gallardo juega bien, tiene un fútbol muy vistoso y elegante, pero lo que hizo Bianchi en Boca es incomparable e irrepetible”, destacó Borghi, radicado en Chile desde hace mucho tiempo. “Jugó grandes partidos en Argentina y en las copas internacionales. Si es por calidad de títulos fue muy importante”, añadió el “Bichi”, en una entrevista que concedió a la emisión radial Súper Mitre Deportivo.

Borghi, nacido en Castelar hace 55 años, fue un jugador brillante surgido en Argentinos Juniors que pasó por 15 clubes, entre ellos el Milan de Italia, Flamengo de Brasil, Colo Colo de Chile, y, en la Argentina, River e Independiente. También, fue parte del seleccionado argentino campeón del mundo en México ’86.

El “Bichi”, identificado con Argentinos Juniors, donde fue campeón como jugador y como entrenador, vistió la camiseta riverplatense y dirigió a Boca, de manera que es un profundo conocedor de los dos más grandes del fútbol argentino. Por eso, más allá de la comparación de los dos ciclos históricos, también se involucró en la actualidad de ambos equipos.

“Me llamó la atención cómo (Miguel) Russo le agarró rápido la mano a Boca. Por la cantidad de puntos que le llevaba River, uno pensaba que tenía el título asegurado, pero Russo encontró rápido el equipo, le dio confianza y puedo jugar mejor, atacar de acuerdo a la línea histórica del club”, subrayó Borghi en alusión a la reciente definición de la Superliga que los “Xeneizes” le arrebataron a los “Millonarios” en la última fecha.

“Tévez sigue siendo el mismo tipo de siempre, lo que hizo Russo fue darle confianza que es la única cosa que necesita un jugador de fútbol, y eso le permitió volver a ser protagonista en un equipo como Boca y también poder alargar un poco su carrera a partir de los logros”, comentó Borghi en relación a la soberbia actuación del “Apache” en el segmento final de la Superliga, en la que fue decisivo para conseguir el título.

El ex entrenador del seleccionado de Chile e ídolo del Colo Colo recomendó finalmente al chileno Gary Medel para Boca, en lo que sería una segunda etapa, ya que jugó en el club entre 2009 y 2010, antes de iniciar su carrera en Europa, donde vistió las camisetas de Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas de Turquía y actualmente el Bologna italiano.

“Gary Medel es del ADN de Boca. Es un tipo aguerrido, que lucha, que traba con la cabeza. A mí no me gusta mucho que trabe con la cabeza pero a mucha gente le gusta y lo representa, además aprendió a jugar con el tiempo y modificó su comportamiento y forma de ser”, concluyó el “Bichi” Borghi.