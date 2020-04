Bono de $10.000 podrá cobrarse por Mercado Pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará la posibilidad de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través de 3 billeteras electrónicas, Mercado Pago, PIM y Plus Pagos, en una medida que apunta a aquellos beneficiarios del bono de $10.000 que no poseen cuenta bancaria.

Fuentes de la Anses confirmaron que ofrecerá a aquellos que están en condiciones de cobrar el IFE la posibilidad de que los fondos sean depositados tanto en una cuenta bancaria como en una cuenta virtual. De este modo, cuando la Anses consulte a aquellos beneficiarios en qué cuenta desean recibir los $10.000, estos podrán colocar los datos de una CBU, o clave bancaria, o bien de una CVU, clave virtual, que es la correspondiente a las billeteras electrónicas.

Esta opción podrá ser tomada por los beneficiarios cuando, a partir de la semana próxima, la Anses termine de chequear, junto a la AFIP, el ministerio de Trabajo y otros organismos, a quiénes les corresponde cobrar el ingreso dentro del universo de más de 11 millones de personas que se anotaron en la preinscripción iniciada hace una semana y que concluye hoy a la medianoche. Si bien es difícil arriesgar una estimación, el número será sensiblemente menor a esos 11 millones.

La medida se conoce al mismo tiempo en que los bancos se ven saturados de público tras reabrir sus puertas para pagar exclusivamente el IFE entre quienes ya reciben la AUH y la Asignacion por embarazo. Ese universo alcanza 2.389.764 personas, que a partir de hoy tienen acreditado el dinero en sus cuentas bancarias. Por ser perceptores de la AUH, en ese caso no se requería chequeo alguno.

El resto de los beneficiarios, entre los que se encuentran desocupados, monotributistas de las categorías A y B, personal doméstico y otros sectores, una vez que sean admitidos por el análisis del Gobierno, recibirán un mensaje de Anses pidiendo una cuenta para cobrar.

Es en esa oportunidad que podrán inclinarse por cobrar en una billetera electrónica, cuya cuenta puede estar abierta o puede crearse en los próximos días. El procedimiento se hace bajando una app en el celular y dura pocos minutos.

Según la Cámara Argentina de Fintech, existen en la Argentina 6.500.000 de cuentas virtuales que podrían utilizarse para cobrar el IFE. Mercado Pago, PIM y Plus Pagos son las 3 billeteras virtuales que tenían, desde 2018 un convenio con Anses para poder pagar haberes previsionales y sociales. Este convenio se encontraba estancado pero en la emergencia su implementación se

aceleró y será puesto en marcha cuando comience a pagarse el IFE.

CÓMO FUNCIONAN LAS BILLETERAS

La utilización de la billetera electrónica es muy simple. Hace falta bajar una app en el celular, cargar algunos datos personales y tomar una foto del DNI con el celular para abrir la cuenta. Una vez abierta, en la app se podrá consultar el número de CVU (Clave Virtual Uniforme); ese número será solicitado por la Anses para depositar el pago.

Una vez acreditados los $10.000 en su cuenta, los beneficiarios podrán desde su billetera electrónica pagar facturas de servicios, cargar la tarjeta SUBE, pagar en 700.000 comercios con código QR, hacer transferencias a otras cuentas y recargar la línea prepaga de sus celulares. Si quisieran hacerse de efectivo, algunas billeteras como Mercado Pago cuentan con una tarjeta prepaga, que se puede usar para retirar dinero de un cajero o en algunas bocas de Rapipago. Aunque justamente lo que se busca es que se puedan hacer gastos cotidianos sin necesidad de manejar efectivo.

Al mismo tiempo, desde la Cámara Argentina de Fintech informaron que existen otras 14 billeteras que se encuentran en condiciones de dar el mismo servicio pero que no cuentan todavía con la homologación de Anses, como las tres mencionadas. Las otras billeteras son BenkoPay, BilleteraPais, BKR, CAMEPagos, Miiii, Moni, NaranjaX, Billetera Rapipago, Resimple, TodoPago, Ualá, ValePei, xCoop y Yacaré.