Barcelona preguntó por Gaich una de las joyas del fútbol argentino

Mientras negocia para sumar a Lautaro Martínez, la prioridad a la hora de reforzar el ataque, el conjunto culé consultó por una de las mayores promesas de la Superliga y la Selección, Adolfo Gaich.

No es novedad que el Barcelona busca un delantero-centro para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Tampoco es noticia que la obsesión tiene nombre y apellido: Lautaro Martínez, el atacante argentino del Inter, de 22 años. El conjunto culé ya hizo un intento en el mercado de comienzos de año y en el parate por la crisis del COVID-19 el diálogo de institución a institución se incrementó. La cláusula de salida del ex Racing asciende a 111 millones de euros, sin embargo, los directivos catalanes buscaron en todo momento incluir jugadores en la operación. Así, los nombres de Arturo Vidal, Ousmane Dembelé y Nelson Semedo, entre otros, aparecieron como posible moneda de cambio. De todas maneras, más allá del interés blaugrana y de la tentación que genera en el futbolista jugar con Messi, en el Neroazzurro prefieren retenerlo. Y, para ello, le ofrecen un millonario aumento en el contrato (el vínculo actual finaliza en junio de 2023). El Inter le habría ofrecido al Toro doblar sus ingresos, quedando solo detrás de las cifras que perciben Romelu Lukaku y Diego Godín. Más allá de lo que suceda con Martínez, según informó el diario As, “una persona de peso en las decisiones deportivas” del Barcelona preguntó por el caso Adolfo Gaich como alternativa. O como apuesta. El contacto habría sido con empresarios que manejan la posibilidad de que continúe su carrera en Europa.

El delantero de San Lorenzo, de 190 centímetros y 21 años, explotó primero en las selecciones juveniles (jugó el Mundial Sub 20 2019 y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, siendo el goleador) que en su club, donde alzó su nivel cuando logró continuidad. Estuvo a punto de ser vendido al Brujas de Bélgica a fines de enero. De hecho, iba a abandonar la concentración del combinado preolímpico que ganó la plaza para Tokio con el objetivo de firmar su vínculo. El traspaso se iba a hacer en 17 millones de dólares brutos por el 90% de la ficha (14 entraban en la tesorería del club), pero diferencias en la forma de pago y en cuanto a los avales detuvieron una operación que parecía resuelta.

La cláusula de salida asciende a 15 millones limpios para San Lorenzo, y el contrato con el elenco de Boedo finaliza en junio de 202. Desde España aseguran que esa situación puede acelerar una transferencia, aunque en Boedo llevan varios meses de diálogo para extender el lazo, con una mejora de los ingresos del jugador cordobés.

En San Lorenzo, acumula ocho goles en 28 partidos. Con la Selección, descolló: fue el máximo anotador del torneo de L’Alcudia 2017 (tres conquistas, junto con Facundo Colidio), también en los Panamericanos de Lima (6). Anotó otros seis entre Sudamericano y Mundial Sub 20. Y en el Preolímpico de Colombia firmó solo uno, pero generó varios más. Además, ya hizo su debut en la Mayor.

Roma y Everton, entre otros, también le siguen los pasos del Tanque. Y, en las últimas horas, Atlético Mineiro ofreció cinco millones de dólares por la mitad del pase, pero el intento fue rechazado desde Boedo. Luis Suárez (se repone de una lesión y el mejor socio que tiene Messi) y el danés Martin Braithwaite, por el momento, son los arietes con los que cuenta Barcelona. Tal vez, en un futuro cercano, Gaich se mude a Catalunya y se transforme en la sorpresa del mercado de pases.