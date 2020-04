Aparecieron casos de coronavirus en supermercados

Hubo transmisiones en los Cotos de Once y Recoleta. Y al menos un caso en un Carrefour Express. No hay afectados entre trabajadores del subte, revelaron los metrodelegados. Hay al menos dos casos entre los aeronavegantes que participaron de los vuelos de repatriación.

Al menos cinco trabajadores de esos supermercados de la ciudad de Buenos Aires se encuentran en cuarentena obligatoria con la confirmación de que fueron contagiados con coronavirus (Covid-19), mientras que se destaca la falta de transmisiones entre los trabajadores del subte y hay apenas algunos casos entre los aeronavegantes, muy expuestos durante los vuelos de repatriación de los argentinos que habían quedado en las zonas de riesgo cuando la pandemia se expandió por Europa.

Además del personal de las fuerzas de seguridad y los trabajadores de la salud, el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio obligó a otros trabajadores a permanecer en sus puestos, como en el caso de los alimentos, una de las actividades exceptuadas.

Los cinco casos de coronavirus entre trabajadores de las grandes cadenas de supermercados son: uno en Coto Once, frente a plaza Miserere; tres en el Coto de Recoleta, de French y Pueyrredón, y un quinto caso en el Carrefour Express de Córdoba y Ecuador.

Según trascendió, la sucursal 80 de Coto en French y Pueyrredón cerró al mediodía para desinfectar el local, con la idea de volver a abrir el jueves.