Angelina Lesieux lograría la prisión domiciliaria

Tras la intervención política del Poder Ejecutivo Nacional, la ex intendente de Perugorría, Angelina Soledad Lesieux, accedería al beneficio de la prisión domiciliaria en las próximas horas, luego de permanecer detenida por más de dos años acusada de malversar fondos públicos, aunque aún su causa no fue llevada a juicio para determinar si es culpable o no de los delitos que se le imputan.

Recientes fallos de la justicia argentina que impulsaron el traslado de personas con prisión preventiva a lugares externos de alcaidías y cárceles, por la aglomeración carcelaria en el marco de la pandemia del coronavirus, serían determinantes para la excarcelación de Lesieux. La Cámara Nacional de Casación Penal emitió dictámenes que fijaron precedentes para los demás tribunales del país, los que resolvieron retirar a procesados de prisiones estatales, evitando el contagio del COVID-19 en encierro carcelario.

Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, fue quien formalizó un pedido expreso en nombre del gobierno argentino, donde también el procurador general, Carlos Zannini, le comunicó su preocupación al propio Gobernador Gustavo Valdés ante la continuidad de la prisión preventiva de la ex jefe comunal de Perugorría.

Lesieux se encuentra detenida en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá donde hay actualmente 39 presos.

El juez, Gustavo Buffil, a cargo de la causa por la feria, espera el informe del médico Roberto Morales, quien se demora en producirlo, para proceder a dictaminar la prisión domiciliaria de Angelina Lesieux. La ex intendente padece de metrorragias periódicas y asma crónico, y estaría dentro del grupo de riesgo. Asimismo tiene un hijo menor de edad (su padre también está preso), además de haber denunciado que en su primer año de detención fue víctima de todo tipo de vejámenes en su lugar de encarcelamiento. Por ahora la justicia provincial atrasa la prisión en su domicilio, que como dato, fue saqueado y literalmente dañado, más allá de haberse dispuesto una custodia judicial de la policía, sobre esa vivienda y sus bienes.

