Alvear preocupado ante la idea de habilitar el cruce con Brasil

El Intendente de Alvear, Miguel Salvarredy pidió a Nación extreme y garantice las medidas de prevención sanitaria en la ejecución del control de tráfico fronterizo por parte de la Dirección General de Aduanas y la Prefectura Naval Argentina. Según el reclamo del jefe comunal, hasta tanto la tarea no sea efectiva contando con recursos humanos y materiales para tal fin, el puerto no debería estar operativo de acuerdo a las disposiciones de la cuarentena decretada para todo el país.

La exigencia municipal se produjo ante el llamado de Nación para consensuar tareas de colaboración que permitan la operatividad del puerto de Alvear que comunica con la ciudad de Itaquí, del Estado de Río Grande del Sur, Brasil.

El intendente Salvarredy transmitió la preocupación por parte de autoridades y comunidad ante la posibilidad que el puerto sea la entrada del COVID-19 y consecuentemente contagios en la localidad.

Ayer Salvarredy comunicó la posición de la Comuna en el marco de la vigencia de la cuarentena administrada ante la pandemia provocada por el COVID-19, durante una imprevista reunión que se desarrolló en la sede de la Subprefectura Alvear con la representación para la región de la Dirección de Sanidad de Fronteras de la Nación.

El intendente cuestionó la falta y exigió por profesionales de la salud, elementos y medidas que garanticen la prevención sanitaria –evitando el contagio en la comunidad local- al momento del control fronterizo a quienes provenientes de Brasil ingresan por el puerto de Alvear. Recordó que hasta el 26 de este mes rige el Decreto de Necesidad y Urgencia de Nación, norma adherida por parte de la provincia de Corrientes y el Municipio, de cuarentena administrada. Resaltó que la Comuna en articulación con la Policía de Corrientes controla el estricto cumplimiento de lo establecido por la cuarentena y aislamiento social obligatorio en esta tercera fase de la acción de prevención. Expresó que sin las medidas sanitarias oportunas a operatividad portuaria puede ser una amenaza en este contexto de pandemia; explicó que si Nación provee los elementos y profesionales sanitarios para esta tarea fronteriza al personal de Aduanas y de Prefectura, y si además asegura la custodia desde el puerto hasta la salida de la ciudad del tránsito de los vehículos foráneos en cumplimiento del aislamiento, no habrá problemas en el pase internacional.

Salvarredy pidió a la delegación de Sanidad de Fronteras encabezada por el exministro de Salud Pública de Misiones Walter Villalba, que Nación garantice las medidas de prevención sanitaria en el trabajo de Aduanas y de la Prefectura. Solicitó a Villalba que transmita a Nación la inquietud, preocupación y la posicióndel Municipio en el marco de la lucha preventiva contra el COVID-19.

STAFF PREVENTIVO

El municipio solicitó a Nación la ayuda al esfuerzo que toda la comunidad alvearense realiza en este contexto. La vigilia en cuarentena se concreta diariamente en la localidad a través de médicos de guardia y el director del Hospital Miguel Sussini.

Hay un quinteto de enfermeros por turno. También cinco efectivos de la Policía de Corrientes en puestos fijos, otros dos como choferes y otro par de guardia en la sede de la Comisaría Departamental.

Desde la administración municipal se apunta que no alcanzan los profesionales de la salud, como así también faltan elementos, para colaborar con el trabajo de la Aduana y la Prefectura para el control sanitario del tráfico fronterizo.

El gobierno alvearense pide a Nación que disponga de estos recursos para este trabajo y que garantice que la enfermedad no ingreso a la localidad por el puerto.

El intendente alvearense expresó la posición municipal al momento de hacerse presente en una reunión que el delegado de Sanidad de Fronteras entregaba elementos e instruía a los prefecturianos y aduaneros para la terea del control sanitario en el marco de la cuarentena administrada.

Salvarredy cuestionó la falta de garantías en este contralor en contexto de pandemia. Además del intendente y el delegado nacional, estuvieron en el encuentro el prefecto coordinador zonal intersectorial de la Prefectura Naval Joaquín Farabello; el jefe del Departamento de Aduanas de Paso de los Libres con jurisdicción en el Resguardo Aduanero de Alvear Pedro Pawluk; el jefe interino del Resguardo Aduanero local Julio Miller; el director del hospital Miguel Sussini Roberto Ayala; los despachantes de Aduana Roxana Urquiza, Mirian Dickow, Carlos Romero; representes de la empresa de transporte fronterizo y otros.

En Alvear circuló con fuerza la información de que el cuarto caso de infectado de COVI-19 en la provincia de Misiones es un chofer de camión que vive en la localidad de San Vicente. De acuerdo a versiones periodísticas el conductor fue diagnosticado al regresar de un viaje proveniente de San Pablo, Brasil.

En Brasil hay más de 34.200 casos confirmados. La jurisdicción vecina de la provincia de Corrientes que es el Estado de Río Grande del Sur tiene 780 casos; y en Itaquí, ciudad ubicada enfrente de Alvear, habría 12 casos sospechosos.