Alberto manda avión a China a buscar respiradores

Alberto Fernández manda un avión a China a buscar respiradores y presiona para fabricar más en el país. Saldría el 15 con la misión de traer un embarque de 1500. Apuesta a producir 250 por semana y tener 10 mil en el pico de contagios. La esperanza rosarina y el riesgo de quedarse sin insumos importados.

La agencia oficial china de noticias Xinhua informó este sábado que Alberto Fernández conversó con su par de ese país Xi Jiniping para conocer los riesgos de flexibilizar la cuarentena por el Coronavirus, que vence el lunes y estaría varios meses con prórrogas quincenales.

Pero la charla también giró en torno a la asistencia médica que puede brindar el gigante asiático y el mayor interés del presidente argentino es la venta o donación de los 1500 respiradores que le pidió por teléfono hace un mes y nunca llegaron.

Según fuentes oficiales, el 15 partiría a Beijing un avión de Aerolíneas Argentinas con personal del Ministerio de Salud y la Cancillería para retirar un embarque. La logística es el gran desafío porque hay una guerra mundial declarada por los insumos médicos y muchos contenedores se están perdiendo en los aeropuertos.

El Gobierno de Turquía retuvo unas semanas un cargamento de 150 respiradores que iba a España y otro dirigido al Estado de Bahía, al norte de Brasil, quedó en Miami porque Donald Trump ordenó al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confiscar cualquier embarque de material medicinal que cruce por su país.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) determinará si los equipos deben ser devueltos para su uso en Estados Unidos, en caso de tratarse de producción local, o hay alguna chance de mejorar la oferta al proveedor extranjero que no tuvo mejor idea que usar uno de sus aeropuertos como escala. Por si fuera poco, Alemania denunció que agentes estadounidenses desviaron un cargamento de 400 mil barbijos en Tailandia que tenían destino final Berlín. Negociaron en un mejor precio en un free shop.

En este escenario cinematográfico, el desafío del contingente argentino que partirá a China será encontrar lo que vaya a buscar y traerlo a salvo, una expedición bélica en tiempos de pandemia. Y según pudo saber, ni siquiera está bien claro el contenido de la carga. Habría una parte comprada por Nación, otra por la Provincia y algunas donaciones que estarían alojadas en el consulado argentino pero nadie vio. Hasta no se descarta otro vuelo el 17.

Por si acaso, el plan B del ministro de Salud Ginés González Gacía es duplicar la fabricación local de la empresa cordobesa Tecme, líder en el mercado y con 3700 embarques comprometidos al exterior cuando estallaron los casos de coronavirus.

El Gobierno le prohibió exportar, compró su stock disponible y le encargó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) asistencia full time para multiplicar la capacidad de producción. Fue el silencioso episodio local de la guerra mundial por los insumos médicos. Cuando expuso ante los jefes de Diputados, hace un mes, Ginés anticipó que conseguir respiradores sería su principal desafío y en su teleconferencia de la semana pasada ante la Comisión de Salud de esa Cámara aportó más precisiones.

La principal recomendación que recibió fue la de dividir la línea de producción en distintos ámbitos, por si existiera un foco de contagio. Ginés espera que en mayo puedan producirse 250 respiradores por semana en esa planta y llegar a los 2000 que necesita sin confiarse en el arribo del embarque chino.

En realidad, la demanda no puede precisarse, pero en Salud calculan que al menos un 5% de los infectados necesitan asistencia respiratoria, por lo general ancianos o pacientes con enfermedades preexistentes. Podrían ser más porque, según los relatos médicos que llegan desde los países centrales, el Covid 19 provoca enfermedades colaterales que requieren oxígeno.