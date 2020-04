Abogados piensan en Amparos para activar la Justicia

Consejo Superior del Colegio de Abogados de Corrientes insiste en la urgencia por reanudar la actividad judicial. Envió una nota al Superior Tribunal de Justicia (STJ) con la firma de Susana Raggio, Presidenta de la entidad, donde sostiene que “no estamos poniendo en peligro la salud”. “Pedimos que se restablezca la justicia porque es un derecho esencial del ser humano y tenemos que bregar porque esté en funcionamiento”, dijo Raggio para insistir que “no estamos poniendo en peligro la salud, pedimos que se restablezca la justicia, porque es un derecho esencial del ser humano y tenemos que bregar porque esté en funcionamiento”.

Raggio sostuvo que “la posición que tiene el consejo superior, es un reflejo de los representamos las cinco circunscripciones, la que se dé inicio si o si a la activad judicial. Hemos presentado alternativas para que esto se dé. Venimos pensando e ideando para que la activad judicial no se suspenda”, aseveró para remarcar que “no podemos tener indeterminadamente una feria judicial, porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, no puede funcionar solo con un poder un gobierno, no somos irresponsables en pedir que la gente vaya a la justicia, a los juzgados, a las fiscalías, sino con alternativas que se reanude la actividad”. “No se puede paralizar eternamente las cuestiones judiciales”, sentenció.

“El doctor Rey Vázquez me dijo que está viendo distintos protocolos para el reinicio de la actividad, creemos firmemente que esto sí va a suceder”, indicó para reconocer que “hay grupos de abogados que están pensando iniciar acciones legales, amparos, porque necesitan trabajar, ellos nos presionan y creemos que esto no puede seguir así, hay cuestiones básicas laborales, de familia, que tienen que seguir sucediendo”.