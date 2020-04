525 muertos en un día en Italia, la cifra más baja en dos semanas

Italia confirmó este domingo otros 525 muertos por coronavirus​, la cifra más baja en dos semanas, con lo cual el número de víctimas fatales asciende a 15.887, y 128.948 contagios desde que se reportó el primer caso a fin de febrero.

El balance de las últimas 24 horas representa una reducción del 25% con respecto de los decesos anunciados el sábado (681). En tanto, la última vez que Italia había consignado menos de 600 muertos en un día había sido el 19 de marzo (427).

En total, el número de contagios -contando enfermos, fallecidos y curados- es de 128.948 personas, 4.316 más que el día anterior, un número que acentúa la curva descendente en la que se encuentra el país europeo.

“No debemos bajar la guardia. Es esencial que sigamos quedándonos en casa y salir solo por necesidad”, declaró el jefe del departamento de Protección Civil, Angelo Borrelli, quien subrayó de todos modos “las buenas noticias” sobre la tendencia descendente.

Aun así, el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, aseguró que el país convivirá con el coronavirus hasta que haya vacuna.

“La emergencia no terminó. El peligro no terminó, nos esperan todavía meses difíciles. Nuestro trabajo es crear las condiciones para convivir con este virus. Aquí el verbo correcto es convivir, al menos hasta que tengamos la vacuna o una cura”, reconoció Speranza en una entrevista que publicó el diario La Republica.

Por lo pronto, el Gobierno italiano impuso el confinamiento nacional y congeló todas las actividades productivas no esenciales hasta el 13 de abril, aunque se espera que la medida se extienda al menos hasta principios de mayo.