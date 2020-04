3 embarcadizos goyanos navegaron en Pesquero con Coronavirus (Videos y Audios)

Preocupación en la familia de embarcadizos de Corrientes luego, que días atrás, se confirmara un caso de coronavirus en un barco que opera en el puerto de Mar del Plata. El primer positivo se dio a bordo y en navegación del pesquero Scirocco, propiedad de la empresa SOLIMENO. El infectado fue un oficial que había descendido a puerto por unos días. Hasta donde pudo averiguar 1588, en ese buque navegaban tres goyanos. Amarró el jueves por la noche, tras estar fondeado a una milla de la costa con el infectado.

La armada Argentina y la Prefectura Naval suspendieron todos los relevos en la marina mercante, aunque no intervinieron directamente en el caso. Algo muy extraño.

La mayoría de los marineros que operan en la pesca comercial son del interior del país, y en la rutina laboral, se asegura que en casi la totalidad de los pesqueros, hay correntinos trabajando.

El contagio había ocurrido cuando los oficiales bajaron a pasar unos días de descanso en tierra, mientras los marineros se mantuvieron embarcados. De regreso al barco, se les practico el hisopado, pero salieron a navegar sin conocer los resultados por el apuro de pescar. En plena altamar se enteraron que uno de ellos dio positivo para COVID-19. Se ordenó el regreso inmediato, pero la convivencia en la nave ya era de algunos días y el contacto, fue directo. El episodio advierte, por lo delicado de la situación, la falta de control que existe en esta actividad considerada esencial para la producción del país, a pesar que lo se extrae del mar, no es para consumo interno. No integra la cadena alimenticia primordial de los argentinos. Todo se exporta.

MUY PREOCUPANTE

El dato más preocupante: cuando el Scirocco amarró no se encontraba en el muelle ninguna autoridad sanitaria, como tampoco representantes del Comité de Emergencia, ni médicos, ni ambulancias, ni Bomberos, ni siquiera integrantes de Prefectura Naval Argentina. Menos los dueños de la empresa. Pero existe una situación aún más grave. Antes y después del Scirocco salieron al mar un buen número de pesqueros, la totalidad sin cumplir uno de los ítems más importante del protocolo: el hisopado. A ningún integrante de esas tripulaciones le sometieron a esa prueba que detecta el virus. Como tampoco se les tomó la fiebre antes de partir. Nada de nada. Esos buques tenían en su tripulación también correntinos. Se calcula alrededor de 30 distribuidos en las diversas dotaciones.

Asimismo no se cumplieron una de las exigencias pactadas en Corrientes con la justicia federal, luego de que salieran en colectivos hacia los puertos del sur: estar en cuarentena antes de embarcarse. Nunca se concretó ese aislamiento preventivo. Llegaban a puerto, e inmediatamente se subían a los barcos para iniciar la pesca comercial.

Llegada a Puerto del Scirocco a puerto con un infectado de COVID-19 con tres goyanos en la tripulación.

Audios que confirman embarcadizos correntinos en el barco con infectado de COVID-19.

Video donde se observa el muelle sin ninguna clase de autoridad sanitaria, ni de seguridad, ni tampoco los responsables del barco, en la llegada del Pesquero.