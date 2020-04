Diputados aprobó Protocolo Post Mortem

Avanza el Protocolo Provincial para el manejo post mortem mientras dure la pandemia, tras la media sanción de la Cámara baja a esa iniciativa, en una sesión donde los Diputados trabajaron con barbijos. Hubo transmisión en vivo a través de Facebook.

El cuerpo aprobó por unanimidad el proyecto de ley de implementación de un protocolo provincial para el manejo post mortem ante fallecimientos por COVID-19, autoría del Presidente Pedro Cassani, que ahora pasa al Senado para completar el tratamiento legislativo.

La medida, -que no tendría antecedentes a nivel país-, está enmarcada en el escenario actual de pandemia, en el objetivo de proteger a los familiares que asisten a las ceremonias respectivas, al personal de las empresas fúnebres, y a la comunidad en general.

“La idea de es darle un marco de certeza y de seguridad a todo un sector, incluso personas que van a un sepelio a despedir los restos de alguien. Porque todos podemos ser portadores de coronavirus sin saberlo y podemos contagiar”, explicó Cassani, quien comentó la siguiente anécdota: “este proyecto lo tenía redactado y no lo quise presentar antes, porque me parecía que no era un mensaje alentador; pero en vistas a la situación, y a la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, me pareció correcto avanzar”, sostuvo, tras la media sanción de este miércoles.

Los diputados también aprobaron una resolución solicitando al Poder Ejecutivo protocolos de actuación tendientes a lograr la implementación, de manera uniforme en todos los municipios de la provincia, de los Decretos Provinciales, promulgados -y que se promulguen en el futuro- como consecuencia de la situación epidemiológica por el Dengue y el Coronavirus –COVID-19-.

“Lo que nosotros le pedimos en este proyecto al Ejecutivo, básicamente, es que cada vez que emane un decreto, mande un protocolo de actuación para los municipios, para que lo cumplan de manera uniforme”, detalló el diputado Javier Sáez, autor de la iniciativa junto a su par Albana Rotela.

El diputado Félix Pacayut manifestó la preocupación de la bancada del PJ ante la denegatoria por parte del Tribunal de Mercedes de presión domiciliaria para la ex intendente Angelina Lesieux.

“Motiva la preocupación de estos legisladores la continuidad de lo que entendemos como una situación de extrema injusticia que se viene dando en esta situación puntualmente, sobre todo porque, incluso en el mismo expediente, obran situaciones sobre las cuales hay dos personas que se encuentran beneficiadas con prisión domiciliaria”, señaló Pacayut.

Temas como la orden de desalojo en el asentamiento del barrio Quilmes y lo acontecido en la Cárcel un día antes, no faltaron en el encuentro parlamentario, no aprobándose -aún- iniciativas sobre estos episodios.