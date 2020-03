Valenzuela contra el basural

Intendente de San Luis del Palmar, Richard Valenzuela, ante la polémica por la instalación de un depósito de residuos en esa localidad que “no avalamos, no aprobamos ni presentamos ningún proyecto de basural a cielo abierto para san Luis del Palmar”. El jefe comunal realizó esas apreciaciones durante su mensaje de apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante.

Valenzuela ratificó la “voluntad y compromiso” de su gestión para “encontrar solución a los problemas ambientales”.

El Jefe Comunal ratificó que “nuestra intención nunca fue ni es crear ningún foco contaminante que afecte a nuestra comunidad y a nuestros recursos naturales”. “El Ejecutivo Municipal de San Luis del Palmar no firmó, no aprobó ni presentó ningún proyecto de basural a cielo abierto”, aseveró para ratificar que “no estamos de acuerdo en nada con proyectos que representen foco infeccioso o daño ambiental para nuestro Departamento, que afecte nuestros recursos o represente riesgo para el bienestar de nuestra comunidad”.

“En el año 2014 dimos cumplimiento con todas las exigencias de la Sentencia N°96 del STJ, un fallo que fue producto del accionar irresponsable de las anteriores administraciones municipales” recordó finalmente. .