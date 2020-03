Una pareja viajó en auto desde Buenos Aires a Riachuelo, uno tenía Coronavirus

Detectaron un caso de Covid- 19 en Riachuelo. Hasta ahora, sólo dio positiva la muestra de uno de los integrantes de la pareja. Ambos habían viajado a Estados Unidos a pesar de la advertencia de los vecinos por el inicio de la pandemia. Hasta Buenos Aires fueron en su vehículo particular, que también lo utilizaron para su regreso. No se sabe si las autoridades les pidieron su hoja de ruta desde que se trasladaron de la capital argentina a Corrientes, para verificar los puntos donde hicieron paradas y así comunicar a esos lugares por prevención.

Desde que llegaron a la localidad, se implementó un sistema para garantizarles la alimentación y otros servicios, pero sin que tengan contacto con la gente del lugar. Se encuentran en aislamiento social preventivo, según informaron desde la municipalidad de esa localidad.

El viernes 20 arribaron a Ezeiza. Inmediatamente subieron a su vehículo particular que lo dejaron en el estacionamiento del aeropuerto y retornaron a su hogar. Aseguran que durante el camino no detuvieron su marcha sino que vinieron directamente a su casa, donde están cumpliendo cuarentena. Algo casi imposible por el consumo de combustible desde Buenos Aires, como el horario de traslado que no baja de las 9 a 10 horas a una velocidad importante.

Las personas viven en el barrio la Arboleda, en la zona de la curva antes de la entrada a San Cayetano.

El pasado martes 24 cuando le tomaron las muestras para analizar si estaban o no afectados. “Hoy (ayer) nos informaron que dio positivo para uno de ellos, todavía resta saber de la otra persona”, expresó el intendente Martín Jetter para destacar que “la verdad debo destacar que tanto ellos como otras 11 pobladores que están en aislamiento preventivo cumplen con el protocolo”.