Tassano celebró pago excepcional de $ 10.000

Tras el anuncio que beneficiará a desempleados, trabajadores informales, trabajadores de casas particulares y monotributistas A y B, el intendente capitalino, Eduardo Tassano, consideró que se trata de una decisión apropiada y acorde con la situación actual de cuarentena. “Debemos seguir trabajando juntos, entendiendo la importancia de quedarnos en nuestras casas hasta que termine esta emergencia sanitaria. Esa es la manera”, consideró el jefe comunal para sostener que “el pago del Ingreso de Emergencia es una medida que beneficiará a muchos de nuestros vecinos”.

Tassano celebró la decisión del Gobierno de otorgar el denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consistirá en un pago de 10 mil pesos para los sectores más vulnerables de la ciudadanía. “Valoramos todas las medidas que se están llevando adelante en pos de paliar la delicada situación que vivimos por la pandemia del coronavirus, y seguiremos trabajando juntos para cuidar a nuestros vecinos”, afirmó.

“Estamos en una guerra, y en esta lucha no hay grietas ni nada que se le parezca”, aseguró Tassano para indicar que “nuestro gobernador (Gustavo Valdés) se reunió en diferentes oportunidades con el presidente (Alberto Fernández) y, a su vez, nosotros hacemos lo propio con él y con sus ministros, de forma cotidiana y continua”, sostuvo. “Y así es como se debe trabajar”.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

El IFE será otorgado por única vez, en el mes de abril, con la aclaración de que se consideraría su repetición en mayo, de continuarse con el aislamiento.

Se trata de un pago de $10.000 para los trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no cuenten con otro ingreso. De todas formas, se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

La inscripción se realizará a través de la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y su habilitación estará disponible próximamente.

En cuanto a los aspirantes al cobro, podrán anotarse los trabajadores no formales y los monotributistas de categorías A (cuentan con un ingreso promedio de $ 17.400 por mes) y B ($ 26.100 mensuales).

Si los vecinos que se inscriben ya cuentan con cuentas bancarias a su nombre, se podrán cargar los datos para la