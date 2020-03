Supermax echó a empleada por criticar horario de cierre

Alberto Castro echó a una empleada de Supermax por serle infiel al criticarlo duramente en sus cuentas de Facebook e Instagram. La trabajadora salió a reprobarlo por excederse en el horario de atención dispuesto por el gobierno nacional de las 20:00. Un plazo máximo que después sería corregido por la municipalidad local por expreso pedido del gobernador Gustavo Valdés, quien posteriormente lo anunciaría en declaraciones a la prensa. El dato: Corrientes es la única Capital del país con cierre a las 22:00. A modo de ejemplo, a Supermercados Impulso no le afecta la nueva disposición, su régimen de horario siempre fue de 07:00 hasta las 10 de la noche. Queda evidenciado que uno de los pocos beneficiados por el alargamiento de dos horas, son los comercios de Castro.

El barbado empresario, dueño de la polémica cadena de supermercados y de la incipiente Farmalife, y alguna vez socio en la Red FARMAR con su familia, saltó nuevamente a la fama y esta vez no por causas penales, cuando su consuegro Jorge Ignacio “Sapo” Lobera y su hijo Juan, junto a su nuera, fueron los primeros casos de Coronavirus de Corrientes.

Lobera en una entrevista radial (sudamericana) reconoció que a su regreso de Europa junto a su familia y su yerno, con el único que tuvo contacto personal fue Alberto Castro. Días posteriores cuando se supo que ex basquetbolista de Villa Ángela era portador del COVID 19, el dueño de Supermax no decidió aislarse preventivamente por aquel contacto con Lobera, siguiendo con sus tareas cotidianas teniendo contacto con un sinfín de personas.

Es más, apareció en videos viralizados dialogando (ver foto) y finalmente discutiendo con representantes gremiales, a quienes echó de una de las sucursales, por reclamarles por el horario de cierre. Esas imágenes fueron reproducidas por Crónica TV, medio porteño que nacionalizó la noticia.

Horas atrás a través de una Carta Documento decidió despedir con causa a María Laura Ojeda por incumplir sus deberes de infidelidad (art. 85 LCT) y buena Fe (art. 63 LCT), acusándola de publicar en sus cuentas de redes sociales (Facebook/instagram) mensajes injuriosos contra la empresa (ver facsímil). Según sostiene la CD, se le otorgó a Ojeda la posibilidad de realizar su descargo y brindar las explicaciones, pero la trabajadora se negó a hacerlo.