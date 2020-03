Se suspendió el servicio Chaco- Corrientes

Por el momento los colectivos Chaco – Corrientes no puede pasar el puente, los únicos autorizados son los camiones de carga atento a la emergencia sanitaria, informó el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Félix Ricardo Barboza. La disposición salió en horas de la siesta, establecida por el Gobierno Provincial.

“Sólo pueden pasar los camiones de carga y excepcionalmente algún vehículo particular que tenga un motivo justificado, pero será analizado uno por uno”. “Los únicos que pueden entrar a Corrientes son los ciudadanos oriundos de Corrientes”, puntualizó Barboza.

Se recuerda que quienes quieran denunciar a algún turista u otra persona que no esté cumpliendo con la cuarentena, puede hacerlo llamando al 911 (en capital) y o al 101 (en el interior).