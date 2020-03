Se suspenden clases, cierran fronteras y licencian a mayores de 65 años

El presidente Alberto Fernández anunció que se cerrarán las fronteras del país durante los “próximos 15 días” porque “el episodio del coronavirus ya no viene sólo de Europa sino que afecta a países limítrofes y a nosotros mismos”. Además, se dispuso suspender las clases a partir de este lunes hasta el 31 de marzo y dar licencia obligatoria a mayores de 65 años.

“Por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo”, explicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, y aclaró que quedan exceptuados de esa restricción los “argentinos nativos o residentes en Argentina”.

“Hemos tomado la decisión de suspender las clases a partir de mañana hasta el 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y del virus”, enfatizó el Presidente, al concluir una reunión interministerial.

En conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, el jefe de Estados afirmó que el hecho de que “no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas”, ya que van a continuar con otros servicios como brindar “el alimento de los chicos”.