Se activó el protocolo en el edificio de San Luís y Junín

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, reconoció que su hijo Juan Francisco, regresó de Estados Unidos hace dos días atrás junto a otros tres jóvenes, grupo de amigos que también estaría integrado por un sobrino, y en un intento de aclarar que todos cumplieron con el protocolo cuando llegaron a la terminal de ómnibus, terminó oscureciendo aún más el episodio del martes en el edificio de calle Junín (603), esquina San Luís. Aseguró que Juan Francisco esta alojado en el Hotel La Rozada junto a otros cientos de viajeros cumpliendo con la cuarentena establecida por el gobierno nacional. Tras sus declaraciones a radio sudamericana, quedó poco claro porque su hijo fue separado de sus amigos, quienes terminaron quedándose alojados en el 4º A del predio ubicado en el barrio Cambá Cuá. Allí en horas de la siesta del jueves se activó el protocolo (coronavirus), como lo reflejan las fotos a las que tuvo acceso este medio.

Hay versiones que indican que el joven López Desimoni fue rescatado de ese departamento por fuerzas especiales, para ser llevado al lujoso hospedaje, sin que nadie lo advirtiera.

Todos los muchachos estaban desde hace un par de meses en Estados Unidos por un convenio de trabajo y regresaron vía terrestre desde Brasil a Corrientes como informó 1588.

López Desimoni no mostró cierta franqueza al reconocer que primeramente su hijo y los amigos intentaron ingresar a Santa Ana de los Guácaras y fueron impedidos en horas de la madrugada del martes por el intendente de ese municipio (Augusto Navarrete estaba durmiendo), cuando en realidad fue la Policía, que paradójicamente el conduce, la que les impidió el paso. Muy extraño.

En su relato el jefe de la cartera de Seguridad, ensalzó que Juan Francisco ahora esta alojado en el exclusivo y costoso Hotel de Mendoza y Plácido Martínez a disposición de la autoridad de Salud, absolutamente controlado por su decisión y bajo todas las prescripciones, cuando antes le había permitido irse a una casa-quinta donde no iba a tener esa protección sanitaria. Algo no cierra Ministro. Sobre todo cuando aclara que su hijo está desde el primer minuto en La Rozada, contradiciendo a los vecinos de los apartamentos lindantes, quienes observaron como una mujer ingresó a cuatro jóvenes al edificio.

En otro punto de sus declaraciones López Desimoni indica que el vehículo en el que circulaba su hijo fue seguido por un reten de la policía porque iban cuatro personas adentro, cuando el procedimiento en estas situaciones, es detener su marcha para la identificación de los ocupantes por violar la cuarentena establecida. Los seguimientos suceden cuando hay persecución por fuga, o por una investigación en curso, o ante la sospecha de la comisión de algún delito. Nada de eso estaba ocurriendo, aunque algo llamó la atención de una patrulla motorizada apostada en Avenida Armenia a la altura de una sucursal de Supermercados Impulso. Tanto, que decidió seguir el automóvil por más de 30 cuadras.

Hasta donde supo 1588 (lo publicó), el Chevrolet que trasladó a los chicos fue escoltado por dos motos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, luego de su frustrado ingreso a la histórica Santa Ana, y que culminaría en el entredicho policial en la esquina de San Luís y Junín, lugar en el que aparecieron en cuestión de minutos varias patrullas (también publicado).

http://diario1588.com/2020/03/polemica-policial-por-proteccion-a-hijos-de-altos-funcionarios-del-gobierno-que-llegaron-de-ee-uu/

PROTOCOLO ACTIVADO

Este medio tuvo acceso a imágenes de la cámara de seguridad del inmueble captadas horas atrás. Allí se observa a dos funcionarios de Salud Pública, vestidos con trajes especiales para análisis probatorios, ingresar al edificio de San Luís y Junín (ver horario y fecha en las fotos). Uno de ellos subió y entró al departamento (4º A) donde estarían en asilamiento preventivo los otros tres jóvenes que regresaron con Juan Francisco López Desimoni de EE.UU., quien insólitamente, terminó en La Rozada en un raro privilegio. No se entiende porque fue separado de sus amigos, con quienes viajó más de 12.000 kilómetros.

La irrupción de estos agentes de salud que llegaron hasta ese lugar en una ambulancia preparada especialmente, solo es procedente cuando se activa el protocolo por sospecha de coronavirus, y tras una llamada telefónica de verificación de posibles síntomas, en este caso de personas en cuarentena.

La maniobra parece confusa, pero en las imágenes se observa como uno de ellos desinfecta al otro. Tras terminar con su tarea, ambos suben al vehículo sanitario y recorren 100 metros para detener la marcha. Descienden y proceden a quitarse el ropaje de protección, con una peculiar acción, los utensilios usados en el procedimiento (guantes, barbijos, etc.), son desechados en un cesto de basura del Parque Cambá Cuá. Finalmente se retiran del lugar. Todo fue observado por una vecina de la zona, quien fotografió a la distancia el extraño proceder (una foto vale más que mil palabras).

En su relató en radio sudamericana, el ministro López Desimoni aseguró con vehemencia que el control de salud se concretó en la Terminal de Ómnibus, luego de la llegada del transporte que trasladó a un contingente de repatriados desde Puerto Iguazú, donde viajaron su hijo y sus amigos. Y si fue así, cuales sería las razones de este nuevo y exhaustivo control. Hay muchas veces, que uno al intentar aclarar, terminado oscureciendo todo.