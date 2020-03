Protocolo en Santa Catalina por médica del Perrando, y denuncian a otra por no hacer la cuarentena

Se activó el protocolo en el barrio Santa Catalina en la viviendas Procrear (Manzana 7).. Una diabetologa que trabaja en el hospital Perrando con síntomas de Coronavirus. No se sabe si es el mismo caso de la médica que prestó servicios en la guardia del Hospital Vidal y mantuvo contacto con otras 7 personas, provocando que sus familias fueran aisladas.

Hoy se activó el protocolo en siete barrios diferentes de la ciudad.

Anoche hubo pedidos al 911 por una médica también del nosocomio chaqueño, pareja de un suboficial (cabo) de la policía de Corrientes, quienes no estarían haciendo la cuarentena ordenada por el gobernador Gustavo Valdés. Ambos habitan en el edificio Nando, San Luís 051, Segundo C. Las cámaras de Seguridad captaron cuando una de las personas, sería el policía vestido de civil, sale del predio en una camioneta color azul, evadiendo el aislamiento preventivo al convivir con la profesional .

