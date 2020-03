Polémica policial por protección a hijos de altos funcionarios del gobierno que llegaron de EE.UU.

Escándalo que involucra al sobrino del actual ministro de Seguridad de la Provincia y al hijo de interventor del Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor), luego que ambos junto a otro amigo (indican que habría un cuarto), regresaran de un viaje a Miami (EE.UU.), y que en su traslado por Corrientes, fueran escoltados por dos motos de la Brigada de Investigaciones para ocultarse posteriormente en un edificio ubicado en la esquina de Junín y San Luís. Hasta anoche permanecían en ese lugar ante el denodado reclamo de los vecinos de los otros inmuebles del predio. La noticia fue difundida en Facebook por un periodista de este medio (diario1588.com), quien adjunto un video que refleja el extraño operativo policial cuando no se había activado ningún protocolo de prevención sanitario.

Después se supo que los jóvenes terminaron alojándose en el departamento de la hermana de uno de ellos. El inmueble, según los vecinos, sería propiedad de la hija de Raúl Esquercia, titular de la obra social estatal. La idea en principio era ir a parar a una quinta en Santa Ana, tras arribar del país del norte en avión y después vía terrestre por Brasil (ómnibus), haber llegado a la Argentina. Pero en la histórica localidad a 10 kilómetros de Corrientes, no los dejaron ingresar. Desde allí retomaron hacia la ciudad capital a bordo de un Chevrolet (sería color gris según el video viralizado), y en su recorrida por Avenida Armenia escoltados por dos motos de la brigada de investigaciones, fueron observados por una patrulla motorizada, que ante lo raro de la maniobra, les inició un seguimiento de preventivo. Todo sucedía alrededor de las 02:30 del día martes. El punto final del traslado ocurrió en la intersección de San Luís y Junín (barrio Camba Cuá). Allí se produciría un fuerte entredicho entre los uniformados motorizados y los que estaban de civil. Los primeros les exigían que su cumpla con las disposiciones implementadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández y el de la Provincia de Gustavo Valdés, con requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Local, más aún, cuando se supo de que lugar venían los ocultos y protegidos viajeros. Ambos módulos policiales terminaron llamando a sus superiores, y en un par de minutos aparecieron móviles operativos de una comisaría cercana y la camioneta azul oscuro de la Brigada de Investigaciones, como vehículos camuflados de la fuerza. Para ese entonces no pocos vecinos sacaron fotos y filmaron el episodio. La insólita escena, era ya inocultable para esa hora de la madrugada, que emergía ante el silencio reinante minutos antes del procedimiento. El ruido de una mosca nocturna era percibido por la gente en cuarentena. Finalmente intervino telefónicamente el propio Jefe de la Policía, momentos en que apareció una mujer que los introdujo raudamente a los jóvenes al edificio (Junín 603), para ser más exactos, al 4º “A”. A partir de ahí, empezaron un sinfín de interrogantes. Uno, las razones del ocultamiento. Dos, la utilización de la fuerza policial (bienes del estado) para la desfachatada maniobra de protección. Tres, que motivó al poder político esconder a sus familiares de un viaje al exterior. Algunos piensan que fue por la fecha de las vacaciones en momentos de que arrecia la pandemia y el posible castigo social, sobre todo a los funcionarios, por dejar partir a sus hijos con el coronavirus latente en EE.UU.

DUEÑOS DE CLORINDA

Este miércoles un periodista de una radio de Clorinda en dúplex se comunicó con radio sudamericana, informando que los dueños del edificio donde ahora se cree cumplen con el aislamiento los jóvenes, son oriundos de esa localidad formoseña, y que se enteraron de la noticia por la viralización. El conductor del programa local (Daniel Toledo) dijo desconocer la información, que para ese entonces, era tendencia en las redes sociales. La jueza de Instrucción en turno, Graciela Ferreyra, no tenía conocimiento del tema, consultada por radio sudamericana.